Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Мраморните части принадлежат на внушителни композиции на древни божества

21 май 2026, 15:14
В Националния археологически резерват Деултум край Бургас започва сглобяването и реставрацията на два монументални паметника, чиито фрагменти са събирани по време на археологически разкопки през последните 40 години, предава NOVA.

Мраморните части принадлежат на внушителни композиции на древни божества, които след възстановяването си ще бъдат представени пред посетителите като част от богатото наследство на античния римски град. 

Деултум - единствената колония на свободни римски граждани по земите на днешна България. Макар да остава в сянката на Месамбрия и Аполония, древният град тепърва разкрива тайните си пред археолозите. Някога тук са се издигали мраморни статуи, над широки римски улици, а пищни вили с басейни, шадравани и каменни поилки за птици са били символ на разкош и живот. Днес от това величие са останали само следи - мълчаливи свидетели на една почти забравена антична цивилизация.

„Деултум е най-ранната римска колония, създадена на територията на България. Колониите са градове с изключително висок статут в империята. На територията на България имаме три колонии - това са Деултум, Ециялия и Ескус. Мисля, че дори това е трансмисията и нашето място в Европейския съюз, защото Римската империя припокрива териториите на Европейския съюз”, казва Красимира Костова, директор на археологически музей Средец.

Милена Райчева работи по античните статуи вече десет години, но фрагментите от внушителните мраморни композиции се събират и изследват повече от четири десетилетия. След години търпелив труд, реставрация и научни проучвания, учените успяват да възстановят облика на две от статуите - монументални фигури с височина около 2,50 метра, които някога са украсявали древния град.

„Единият от тях изобразява богинята Минерва или Атина, това е богинята на мъдростта. Тя е била много специална за града Деултум, защото тя е била Богинята покровителка на императора, който е основал този град, тази ветеранска колония - Веспасиан. Другия  паметник, който успяхме да съберем е една скулптурна група на герой Персей, който спасява Андромеда от морското чудовище”, казва Райчева, която е главен асистент в Националния археологически институт.

В разгадаването на този няколкотонен мраморен пъзел важна роля играе и монетосеченето на древния град. Откритите бронзови монети, върху които са изобразени различни богове и богини, дават ценни насоки на археолозите при възстановяването и разпознаването на монументалните статуи.

„Ръката е на Персей. Той спасява красавицата Андромеда преди тя да бъде изядена от морското чудовище Кетос. На морското чудовище са зъбите, които видяхте преди малко”, посочи още Райчева.

По думите ѝ античните хора са били силно религиозни. „Те са виждали намеса на Боговете във всичко в техния живот. Затова те много често са ги почитали. И боговете можем да ги видим както в храмовете, така и в ежедневни предмети”, каза тя.

„Ние използваме дигитални технологии и най-напред се опитваме да направим виртуален 3D модел на тези паметници и после евентуално с 3D принтиране да се сдобием и с липсващите части”, допълни тя.

