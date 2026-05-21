Ново развитие за стрелбата в София заради паркомясто

В жилището, обитавано от обвиняемия, са открити още два пистолета и наркотично вещество

21 май 2026, 16:23
П рокурор при Софийска районна прокуратура протестира мярката за неотклонение, определена спрямо обвиняем, стрелял с пистолет в лицето на жена след спор за паркомясто.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 15.05.2026 г. на бул. „Ломско шосе“ в София, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като при спор за паркомясто нападнал трима души и стрелял с пистолет в лицето на жена. Деянието е извършено на публично място в присъствието на случайни минувачи и по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. След това обвиняемият е избягал от мястото, като впоследствие е намерен и задържан.

На 19.05.2026 г. прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо мъжа. Състав на съда не уважи искането на прокурора и наложи парична гаранция в размер на 550 евро.

Днес, наблюдаващият прокурор внесе протест в Софийски градски съд спрямо взетата мярка и поиска на обвиняемия да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.  Мотивите на прокурора са, че има опасност да извърши престъпление, предвид високата обществена опасност на дееца - обвиняемият е осъждан в миналото за престъпления срещу собствеността и има криминалистични регистрации. С оглед механизма на инкриминираното деяние - престъплението е извършено на оживено място, близо до голям хранителен магазин, в присъствието на множество преминаващи пешеходци, е налице и висока обществена опасност и на самото деяние.

При претърсване в жилището, обитавано от обвиняемия, са открити още два пистолета и наркотично вещество.

Източник: Prb.bg    
