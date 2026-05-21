Доцова: Няма ограничаване на права на опозицията

21 май 2026, 16:11
Източник: БГНЕС

"Няма ограничаване на права на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента", заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред журналисти в Рим.

"Не мога да кажа, че има проблем с правилника", коментира тя.

По думите ѝ изменението на правилника е нещо нормално в началото на всеки парламент. Част от предложенията на "Прогресивна България" са текстове, които са били налични в правилници назад във времето, посочи Доцова и отбеляза, че измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността.

"Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията. Няма ограничения на правата на народните представители. По отношение на т.нар. ден на опозицията единствено отпада изслушването, защото в правилника пише, че парламентарният контрол, част от което е изслушването, е всеки петък в последните три часа от парламентарната седмица. Подходът, който предлагаме, е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше традиционното място", поясни Доцова.

"Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които не се включват в дневния ред, това е опазено и под никаква форма права на опозицията не са ограничени", добави тя.

Председателят на Народното събрание и водена от нея парламентарна делегация е на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
