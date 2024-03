Кристалина Георгиева: За мен ще бъде чест да продължа да бъда управляващ директор на МВФ

Р ъководителят на МВФ Кристалина Георгиева каза, че за нея ще бъде "чест" да ръководи базираната във Вашингтон финансова институция за втори петгодишен мандат, ако бъде номинирана отново от страните-членки.

„Получих думи на подкрепа за работата на МВФ от много от нашите членове през последните седмици“, написа 70-годишната Георгиева в изявление в X.

„Ако по-широката част от членовете се съгласи, за мен ще бъде чест да продължа да бъда управляващ директор на МВФ“, добави тя.

Започва годишната среща на Световния икономически форум в Давос

През последните месеци се появиха спекулации дали Георгиева, българска икономистка, може да се кандидатира отново, след като настоящият й мандат изтече на 30 септември.

Откакто тя встъпи в длъжност през 2019 г., МВФ се намеси многократно, за да подкрепи страни, изправени пред значителни финансови затруднения поради пандемията от COVID-19 и икономическото въздействие на инвазията на Русия в Украйна.

I have received words of support for the work of the IMF from many of our members in recent weeks. If the broader membership agrees, I would be honored to continue to serve as the IMF Managing Director.https://t.co/OoKxsQJoa4