„Може ли да прегърна мама?“: Тенеси за първи път от над 200 години ще изпълни смъртна присъда над жена

Криста Пайк се очаква да бъде екзекутирана в сряда чрез смъртоносна инжекция, първата жена, екзекутирана от Тенеси от над 200 години.

Пайк признава участието си в убийството на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 г., но адвокатите ѝ посочват тежко детство, сексуално и физическо насилие и психични проблеми, които не са били представени пред съдебните заседатели.

Губернаторът Бил Лий отказа помилване, а Върховният съд остава последната ѝ възможност за отсрочка. Семейството на жертвата подкрепя екзекуцията, докато духовният съветник на Пайк заявява, че тя изпитва дълбоко разкаяние и е претърпяла значителна промяна.

Ahead of rare execution, lone woman on Tennessee death row says ‘I am at peace’ https://t.co/O4CUkOIqqa — 𝑴𝒔. 𝑫𝒊𝒏𝒈𝒐 🐶🐶 🇦🇺 (@ms_dingo) September 29, 2026

Криста Пайк е съучастничка в убийство, извършено от нея на 18-годишна възраст. Тя ще бъде първата жена, екзекутирана от щата от повече от 200 години.

Само дни преди екзекуцията си единствената жена в списъка на осъдените на смърт в Тенеси заявява, че е готова да умре, но е „нервна“ заради начина, по който щатът възнамерява да изпълни присъдата.

Преди да научи в понеделник, че губернаторът Бил Лий няма да се намеси по случая ѝ, Криста Пайк е написала в писмо до NBC News, разпространено от духовния ѝ съветник: „Независимо дали молбата ми за помилване ще бъде удовлетворена или не, аз съм спокойна.“

„Не се страхувам да умра“, пише Пайк, която е в списъка на осъдените на смърт от повече от три десетилетия. „Притеснявам се единствено от самия процес“, посочва Пайк.

Очаква се в сряда Тенеси да екзекутира Пайк, чрез смъртоносна инжекция, за първи път от повече от 200 години щатът ще изпълни смъртна присъда над жена, сочат исторически данни.

През 1995 г. Пайк е на 18 години, когато според полицията в Ноксвил тя и двама тийнейджъри съучастници измъчват, нарязват и пребиват до смърт 19-годишната Колийн Слемър. По данни на полицията Пайк и останалите са примамили Слемър, тяхна съученичка в програмата Job Corps, в изоставена парна централа край близкия Университет на Тенеси, където са я нападнали.

Случаят придобива сензационен характер, след като разследващите заявяват, че е свързан с окултизъм, тъй като някой е издълбал пентаграм върху гърдите на Слемър, а Пайк се похвалила пред друга ученичка, че е запазила фрагмент от черепа на жертвата като „сувенир“.

Пайк не оспорва ролята си в жестокото убийство. Подробности за детството и живота ѝ обаче, белязани от години на сексуално и физическо насилие и пренебрегване, не са били представени пред съдебните заседатели, които са я осъдили на смърт. Адвокатите ѝ смятат, че ако подобни доказателства за насилието бъдат представени пред съд днес, смъртната присъда не би била неизбежна.

Те поискаха от Върховния съд да спре екзекуцията на Пайк, като заявиха, че тя страда от посттравматично стресово разстройство, причинено от сексуално посегателство и изнасилване, започнали още когато е била малко дете. Според тях задържането ѝ и привързването ѝ към носилка вероятно ще предизвикат „тежко психическо страдание и допълнителен психологически ужас съгласно протокола на Тенеси за смъртоносна инжекция“.

Щатът не отрича, че Пайк е била подложена на насилие. В отговор, подаден в понеделник, обаче прокуратурата заяви, че съдия вече е заключил миналия месец, че е „спекулативно дали Пайк би претърпяла“ по-голяма психическа вреда в зависимост от начина, по който се изпълнява протоколът за смъртоносна инжекция.

Върховният съд е последната възможност на Пайк да получи отсрочка, след като Лий заяви, че потвърждава смъртната ѝ присъда „след внимателно обмисляне“.

Адвокатите на Пайк заявиха в понеделник, че са „натъжени и съкрушени“.

Друга жена, Гейл Оуенс, е била в списъка на осъдените на смърт в Тенеси заедно с Пайк до 2010 г., когато губернаторът Фил Бредисън заменя присъдата ѝ с доживотен затвор.

В писмото си Пайк пише, че хората са виждали „ограничен публичен образ, който е бил единствената версия“ на историята за нея. Адвокатите ѝ са се опитали да убедят Лий, че тя е продукт на бурно и травматично детство.

„Да се вникне в хаоса в живота на Криста, който я е довел до онзи момент, няма да оправдае действията ѝ онази нощ“, заяви един от адвокатите ѝ, Рандал Спайви, за времето, когато тя е извършила престъплението. „Но хаосът ще покаже, че Криста е била сломена, а не зла“, посочи Спайви.

Различни присъди

Адвокатите на Пайк обръщат внимание и на възрастта ѝ и на това как тя е повлияла върху различния изход на нейния случай.

Докато тя получава смъртна присъда заради присъдите си за убийство от първа степен и заговор за убийство във връзка със смъртта на Слемър, друг съучастник е пощаден: приятелят на Пайк, който по това време е бил на 17 години.

Тадарил Шип получава доживотна присъда, тъй като е бил непълнолетен, и все още има право да кандидатства за предсрочно освобождаване. На изслушване след присъдата Шип свидетелства, че именно той е издълбал пентаграм върху гърдите на Слемър.

Третата съучастничка, Шадола Питърсън, тогава на 18 години, е била наблюдател по време на престъплението и е получила пробация в замяна на съдействието си.

Пайк е казала на полицията, че „дори не е мислела“, когато е нападнала Слемър, и че е била ревнива, защото смятала, че жертвата се опитва да привлече вниманието на Шип. Адвокатите на Пайк заявяват, че възрастта ѝ днес би била от по-голямо значение предвид развитието на научните изследвания, които показват, че мозъкът на младите хора продължава да се развива и след тийнейджърските години.

Освен това адвокатите ѝ твърдят, че тогавашните ѝ защитници са можели да приемат предложение от прокуратурата за доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване в замяна на признаване на вината.

Пайк е плакала, когато съдията ѝ казал, че ще умре на електрическия стол, тогава единственият метод за екзекуция в Тенеси, преди щатът да премине към смъртоносната инжекция като основен метод.

През сълзи тя попитала: „Може ли да прегърна мама?“

Пайк е изпратена в затвора, където е държана в изолация до 23 часа на ден и ѝ е предписан Prozac за лечение на обсесивно-компулсивното ѝ разстройство. В началото тя трудно изразявала разкаяние.

„Минаха много години, преди дори да осъзная сериозността на това, което съм направила“, казва Пайк в молбата си за помилване.

Апелативният съд ще се произнесе до месец по присъдата

Белези от травмата

Преди три години адвокатите на Пайк се обръщат към Бетани Бранд, психолог, специализиран в травмите, с молба да оцени дали Пайк страда от психични разстройства и да прецени дали някое от тях е допринесло за престъплението.

Тя разговаря с Пайк в затвора ѝ в Нешвил и преглежда полицейски доклади, предишни медицински прегледи и други документи по случая, описващи физическо и сексуално насилие.

Бранд установява, че родителите на Пайк не са били стабилно присъствие в живота ѝ. Според документите приятелите на майка ѝ и други мъже са я насилвали сексуално още от ранна възраст. Тя се справяла зле в училище и живеела с други членове на семейството в Западна Вирджиния и Северна Каролина.

На 17 години, една година преди да участва в убийството на Слемър, Пайк съобщава на полицията в Северна Каролина, че е вървяла към магазина, когато мъж я е хвърлил на земята и я е изнасилил. Никой никога не е бил арестуван.

В окончателния си доклад Бранд пише, че възрастните в живота на Пайк са я подвели. Лекарите диагностицират биполярно разстройство едва няколко години след като тя вече е била в затвора.

Нивото на травмата, на която Пайк е била подложена, „е почти невъзможно да бъде осмислено, защото е толкова тежко“, пише Бранд.

Тя казва пред NBC News, че лекарствата в затвора са помогнали значително на Пайк и че сега тя изпитва „съпричастност и дълбоко разкаяние“ за стореното. Бранд обаче добавя, че случаят на Пайк показва необходимостта от по-голяма осведоменост за психичното здраве на жените и от разпознаване на травмите и нелекуваните психични заболявания.

„В случая на Криста никой не се опитваше да ѝ помогне“, казва Бранд.

Мей Мартинес не е убедена, че човекът, отговорен за обезобразяването на тялото на дъщеря ѝ и за това да я остави гола от кръста нагоре, може да се промени.

Мартинес си спомня как след приключването на разследването не е знаела, че всички части от тялото на дъщеря ѝ не са били погребани заедно с останките ѝ, тъй като някои са били запазени като доказателства по делото.

Тя е трябвало да вземе черепа на Слемър от съда и си спомня, че по-късно съдебномедицинската служба ѝ е изпратила други части от тялото. От службата заявяват, че днес рядко съхраняват човешки останки, както са правили преди 30 години, заради подобрените технологии, по-добрата фотография и лабораторната работа.

„Погребахме я в католическо гробище“, казва Мартинес. „И тя трябваше да бъде разкопавана всеки път, когато ми изпращаха части от тялото ѝ“, посочва Мартинес.

Напоследък тя заявява, че отказва да общува директно с Пайк. Според нея единственият начин да получи справедливост сега е да види как Пайк е екзекутирана.

„Ще седя там със снимката ѝ в ръка“, казва Мартинес за дъщеря си, „а когато ѝ сложат иглата, за да заспи, тя ще може да гледа снимката.“

В едномесечен срок ВКС ще реши окончателно дали 20-годишният Кристиян е виновен за смъртта на съученика си

Екип само от жени

Предвид рядкостта на екзекуцията на жена затворничка властите в Тенеси заявяват, че ще положат усилия да изпълнят определени желания на Пайк.

Това включва използването на жени надзиратели, когато тя бъде преместена от женския затвор в Нешвил в близкия затвор с максимална сигурност Riverbend в рамките на 24 часа преди планираната екзекуция. Възможно е също да бъде назначен екип за изпълнение на екзекуцията, съставен изцяло от жени.

Очаква се поне едно изключение да бъде лекар мъж, участвал в неуспешна екзекуция чрез смъртоносна инжекция по-рано тази година. Тогава процедурата е била прекратена, след като не е било възможно да бъде намерена подходяща вена на затворника.

Д-р Марк Уолтън Фаулър заяви пред NBC News , че възнамерява да участва в екзекуцията на Пайк.

Духовният съветник на Пайк, преподобният Майки Ношел, будистки учител, също ще бъде допуснат в камерата за екзекуции. Той планира да благослови мястото и да пее мантри и да медитира заедно с Пайк, като се съсредоточи върху будистка молитва за „любяща доброта“.

Ношел, който досега не е бил духовен съветник на човек, осъден на смърт, казва, че двамата са прекарали време в открити разговори за живота, смъртта и благодарността.

По думите му Пайк не избягва отговорността за стореното.

„Тя направи нещо ужасно. Ужасяващо. Мразя, че се е случило, и изпитвам дълбоко съчувствие към семейството на Колийн Слемър. Но Криста е доказателство, че изкуплението и промяната са възможни​“, казва Ношел.

Той вярва, че всичко, което Пайк е искала, е да бъде обичана и някой, особено хората, на които е имала доверие, да я забележи.

В писмото, разпространено от Ношел, Пайк пише, че е благодарна за подкрепата и че през последните две седмици е почувствала „повече любов, отколкото през целия си живот“.

„Смирена съм до степен, която не може да бъде изразена с думи“, пише тя, като рисува сърце в долната част на бележката.