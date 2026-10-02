Филипов и Мегеров: Необичайно партньорство, което повдига редица въпроси

„Утре дойде. И него го няма“: Дъщерите на Илиян Филипов си взеха емоционално сбогом с баща си

Община Варна след инцидента в Морската градина: Невъзможно е да се предвиди падането на зелени клони

Н еобичайно близките отношения между бизнесмена Илиян Филипов и многократно осъждания Славчо Мегеров повдигат въпроси около възможния мотив за убийството на Филипов.

„Притеснителен е самият факт, че един от най-големите успешни бизнесмени в България е имал толкова близки контакти с човек с подобна биография. Не би трябвало един проспериращ бизнесмен да има такива близки контакти“, коментира бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в ефира на NOVA.

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Според Найденов разследването трябва да продължи по всички възможни версии, независимо че прокуратурата посочи личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения.

„Предстои събиране на доказателства и представяне пред съда и само съдът е този, който би могъл да постанови една осъдителна присъда“, посочи Найденов.

По думите му все още остават въпросите около мотива - дали той е от личен характер, или става въпрос за поръчково убийство.

Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството

Каква е била ролята на Мегеров в бизнеса

Криминалният психолог Иво Ташев обърна внимание на отношенията между Филипов и Мегеров.

„На пръв поглед изборът на човек с криминално минало за съдружник изглежда нелогичен, но в бизнеса не винаги се избира най-безупречният човек, а се избира човек, който решава проблеми, които другите не могат да решат“, смята психологът.

Той постави въпроси около това какъв е бил приносът на Мегеров за получаването на 50% от дружеството и при какви условия е излязъл от бизнеса.

Директорът на полицията в Пловдив: Мегеров и Илиян Филипов са се срещали две седмици преди убийството

Според Ташев човек с подобен профил може да се превърне от „полезен партньор в сериозен репутационен и финансов риск“.

Психологът допуска, че зад конфликта може да стоят не само финансови отношения, а и усещане за загубен статус и признание.

Нови разкрития около убийството на Илиян Филипов

„Понякога това е усещането, че е бил използван и е бил заменен“, коментира Ташев.

По думите му, ако човек е участвал в създаването на даден проект, а впоследствие е бил отстранен от него, той може да възприеме ситуацията като лично отношение.