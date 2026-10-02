България

Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София

Тленните останки на владетеля ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Батенберг“

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 10:39
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Подготвят саркофага на цар Самуил: Последни приготовления преди историческото посрещане

Подготвят саркофага на цар Самуил: Последни приготовления преди историческото посрещане

В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София - Божия премъдрост“.

Подготвят саркофага на цар Самуил: Последни приготовления преди историческото посрещане

Саркофагът е с приблизителни размери 2,30 м дължина, 90 - 100 см ширина и 85 - 90 см височина. Предвидено е в него да бъде поставен дървен ковчег, обясни пред БТА Надежда Ключкова, която изработва саркофага.

В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил
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Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София
Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София
Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София
Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София

Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с благословението на българския патриарх Даниил.

Румен Радев покани българите да посрещнат тленните останки на цар Самуил в София

Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

По проекта са предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, както и изображения на два пауна и дворец. Саркофагът ще бъде сглобен на място в базиликата „Света София – Божия премъдрост“, където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб.

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Батенберг“. Оттам ще тръгне шествие до храма.

Връщането на тленните останки в България е резултат от споразумение между България и Гърция, постигнато след преговори между двете страни.

Редактор: Василена Василева
Източник: Ваня Сухарова, БТА    
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