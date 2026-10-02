„Интересно. Не би трябвало да е толкова трудно“: Тръмп за провалената екзекуция в Тенеси

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоумение относно неуспешната екзекуция на Кристa Пайк, чудейки се как е възможно да се случи това, при положение че смъртоносните лекарства би трябвало да се прилагат „лесно“.

Пайк оцеля след двата рунда смъртоносни инжекции, превръщайки се в първия човек в историята, оцелял при този метод на смъртно наказание, пипе The New York Post.

„Как се случва това? Трябва да е лесно за извършване. Не би трябвало да е толкова трудно“, каза Тръмп. Той определи ситуацията като „интересна“, но отказа да се намесва относно следващите стъпки, заявявайки, че това е в правомощията на щата Тенеси.

„Това беше интересна ситуация, но ще трябва да говорите с Тенеси за това. Дали ще продължат напред или не“, заяви той пред журналисти, пътуващи с него за Тексас.

🚨 JUST IN: President Trump speaks out on the FAILED execution of Christa Pike in Tennessee last night



"That was an execution where the medication didn't exactly work. It shouldn't be very difficult!"



We need to make this MUCH EASIER and just DISPATCH THE FIRING SQUAD!



Come… pic.twitter.com/HbG95GO8HH — Nick Sortor (@nicksortor) October 1, 2026

50-годишната Пайк трябваше да бъде първата жена, умъртвена от Щата от 200 години насам. Тя беше осъдена за изтезание и убийство, след като брутално пребива до смърт съученичка и нарязва тялото ѝ с макетен нож през 1995 г., когато двете са били тийнейджърки.

Сега Пайк все още е жива и се намира в критично състояние в болница. Криста е била убодена с най-малко седем игли, казаха нейните адвокати в четвъртък по време на неуспешната процедура.

Ранди Спайви, един от нейните адвокати, нарече случилото се „жестоко и мъчително“ и призова губернатора Бил Лий (републиканец от Тенеси) да замени присъдата ѝ с доживотен затвор.

Всъщност Пайк беше поискала да бъде екзекутирана чрез обесване, като аргументът ѝ беше, че спуканите вени на ръката ѝ ще затруднят екзекутора да намери достъп за пентобарбитала.

Губернаторът Бил Лий спря всички екзекуции в Щата до извършването на проверка. Той заяви, че случилото се с Пайк е „трагедия“.