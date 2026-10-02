Свят

„Интересно. Не би трябвало да е толкова трудно“: Тръмп за провалената екзекуция в Тенеси

Президентът на САЩ изрази недоумение относно неуспешната екзекуция на Кристa Пайк, чудейки се как е възможно да се случи това, при положение че смъртоносните лекарства би трябвало да се прилагат „лесно“

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 октомври 2026, 10:43
„Интересно. Не би трябвало да е толкова трудно“: Тръмп за провалената екзекуция в Тенеси
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоумение относно неуспешната екзекуция на Кристa Пайк, чудейки се как е възможно да се случи това, при положение че смъртоносните лекарства би трябвало да се прилагат „лесно“.

Пайк оцеля след двата рунда смъртоносни инжекции, превръщайки се в първия човек в историята, оцелял при този метод на смъртно наказание, пипе The New York Post.

„Как се случва това? Трябва да е лесно за извършване. Не би трябвало да е толкова трудно“, каза Тръмп. Той определи ситуацията като „интересна“, но отказа да се намесва относно следващите стъпки, заявявайки, че това е в правомощията на щата Тенеси.

„Това беше интересна ситуация, но ще трябва да говорите с Тенеси за това. Дали ще продължат напред или не“, заяви той пред журналисти, пътуващи с него за Тексас.

50-годишната Пайк трябваше да бъде първата жена, умъртвена от Щата от 200 години насам. Тя беше осъдена за изтезание и убийство, след като брутално пребива до смърт съученичка и нарязва тялото ѝ с макетен нож през 1995 г., когато двете са били тийнейджърки.

Сега Пайк все още е жива и се намира в критично състояние в болница. Криста е била убодена с най-малко седем игли, казаха нейните адвокати в четвъртък по време на неуспешната процедура.

Ранди Спайви, един от нейните адвокати, нарече случилото се „жестоко и мъчително“ и призова губернатора Бил Лий (републиканец от Тенеси) да замени присъдата ѝ с доживотен затвор.

Всъщност Пайк беше поискала да бъде екзекутирана чрез обесване, като аргументът ѝ беше, че спуканите вени на ръката ѝ ще затруднят екзекутора да намери достъп за пентобарбитала.

Губернаторът Бил Лий спря всички екзекуции в Щата до извършването на проверка. Той заяви, че случилото се с Пайк е „трагедия“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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