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„В един момент бяха щастливи, а в следващия ги нямаше“: Вдовицата от „Титан“ проговори за загиналите си съпруг и син

Три години след катастрофата с подводницата „Титан“ край останките на „Титаник“, Кристин Дауд разкрива мъчителните 96 часа на чакане, написаното „любовно писмо“ към загиналите си съпруг и син и амбицията да помага на други хора, преминаващи през скръбта

Стела Христова Стела Христова

2 октомври 2026, 11:37
„В един момент бяха щастливи, а в следващия ги нямаше“: Вдовицата от „Титан“ проговори за загиналите си съпруг и син
Източник: БТА

К ристин Дауд разказва за мъчителните часове за семейството ѝ, докато трагедията се разиграва през 2023 г., и как е написала „любовно писмо“ до Шахзада и Сюлеман, пише PEOPLE.

Кристин Дауд е трябвало да бъде на обреченото последно пътуване на подводницата „Титан“ през 2023 г. Вместо това тя и дъщеря ѝ Алина наблюдават как всичко се обърква.

Сега тя е написала трогателни мемоари – „Деветдесет и шест часа“, за това как се е разиграла трагедията.

Книгата служи и като „любовно писмо“ до нейния съпруг и син, които загинаха при имплозията на „Титан“, споделя тя в ново интервю.

В една късна лятна сутрин Кристин Дауд подканва своето бернско планинско куче Стиг да направи път на госта в дома ѝ на тиха улица в зелените югозападни предградия на Лондон. Тя сяда във всекидневната и погледът ѝ пада върху портрета с покойния ѝ съпруг Шахзада Дауд от сватбения им ден.

„Преди бях руса“, спомня си тя, докато разказва откровено за съпруга си и техния син – две от жертвите в печално известната трагедия, която по думите на Кристин ги е превърнала просто в медийна тема.

Тя иска да бъде разказана цялата история: „Имаше 48 години живот, преди той да си отиде.“

Както всеки ден, Кристин си спомня за успешния бизнесмен и 19-годишния им син Сюлеман, които загинаха на 18 юни 2023 г., когато неизправната подводница „Титан“, в която пътуваха, се разруши на по-малко от 1000 метра от останките на „Титаник“ – тяхната крайна дестинация.

Сега 51-годишната Кристин, която е психолог, е написала книга, в която описва ежечасното влакче на ужасите, през което тя и дъщеря ѝ Алина преминават преди три години. Двете се превръщат в неволни зрители на обреченото последно спускане на „Титан“ в Атлантическия океан. Но „Деветдесет и шест часа“ е нещо повече от преживяна скръб.

„Книгата е любовна история, почти любовно писмо“, казва Кристин. „В нея има много повече от заглавията в медиите.“, добавя тя.

Романсът ѝ с Шахзада започва през 2000 г., когато младата жена от живописните планини на Бавария се запознава с наследника на пакистански конгломерат, докато и двамата са студенти в университета в Ройтлинген, Германия.

„Влюбих се в него, въпреки че разбирах едва половината от това, което казваше“, разказва тя през смях. „Помагах си с речника и така започнахме да общуваме.“, споделя тя.

Кристин и Шахзада сключват брак две години по-късно. „Родителите ни бяха във възторг от типа: „Какво правите?“, но в крайна сметка и двете страни се съгласиха.“ През 2004 г. посрещат сина си Сюлеман, след което се установяват в Англия (дъщеря им Алина се ражда през 2006 г.).

Подобно на баща си, Сюлеман бил „мил и любопитен“, казва Кристин.

През 2012 г. интересът на семейството към „Титаник“ ги отвежда на тематична изложба в Сингапур. „Това остави огромно впечатление у Сюлеман“, спомня си Кристин. Когато научават за предложението на OceanGate да видят останките от самия кораб, те прегръщат идеята. Кристин се чувства успокоена от присъствието на известния изследовател Пол-Анри Наржоле, известен като „Г-н Титаник“, и е категорична, че е нямало никакви признаци за пропуските на компанията: „Бяха изключително убедителни.“

Първоначално Кристин е трябвало да бъде на борда на „Титан“, но отстъпва мястото си на своя син, който взема със себе си кубче на Рубик с намерението да го сглоби на океанското дъно.

През следващите четири дни Кристин живее между мъчителния страх и надеждата, че двамата са все още живи, но блокирани в дълбините на пълен мрак с кислород за 96 часа. „Това беше най-тежката част – питаш се дали изпитват паника, дали са уплашени“, споделя тя.

Почти веднага на място пристигат медии от цял свят, като голяма част от отразяването се фокусира върху богатството и статуса на пътниците. „Някои хора смятат, че ако имаш пари, нямаш никакви проблеми или нямаш право да чувстваш и да скърбиш“, казва Кристин, „но аз се дистанцирах от тези коментари.“, споделя тя.

Когато най-накрая става ясна трагичната им съдба – че са загинали при имплозия, „просто бях благодарна, че не са страдали“, казва Кристин. „В един момент бяха щастливи, а в следващия ги нямаше.“ , споделя тя. По-късно част от тленните им останки са върнати и погребани във Великобритания.

В последвалите месеци Кристин започва да записва мислите си по време на дълги разходки и да води дневник – катарзисно преживяване, което постепенно ражда нейната книга.

Кристин говори и за новата си цел: създаването на център за подкрепа при скръб и травми във Великобритания, наречен „Пътят на светлината“. Дейността му ще бъде подпомагана от фондация на името на Шахзада и Сюлеман.

„Не харесвам израза „да продължа напред“ в смисъл да забравя. Искам просто да продължа да стъпвам напред“, казва тя. „Гледам към тази нова страница, защото знам, че те биха искали да помагаме на другите.“, споделя Кристин.

Редактор: Стела Христова
Кристин Дауд Подводницата Титан Имплозия Трагедия Шахзада Дауд Сюлеман Дауд Деветдесет и шест часа
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