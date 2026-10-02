Бунт в редиците на „SOS Разтребители“?

О громна изненада очаква екипа на „SOS Разтребители“ във втория ден от „Мисия Варна“ в петък от 21:15 ч. по NOVA. Те ще бъдат вдигнати под тревога, за да се включват в неочакван тиймбилдинг.

Източник: NOVA

Неуморният отбор на Даниел Бачорски ще премине през серия от обучения - за оцеляване в спасителна лодка, спасяване и първа помощ на вода, спускане от височини, гасене на пожари. Те ще се качат на корабен симулатор, с който ще опитат да навигират голям товарен кораб в пристанището на Сидни. Приповдигнатият им дух и нуждата от заслужена почивка ще се сблъска с желанието на Даниел да поемат нов обект.

Източник: NOVA

Случайна среща на плажа във Варна ще отведе всички в първия ориенталски ресторант по Северното Черноморие в Златни пясъци. Години наред собственикът го е отдавал под наем, но мястото е запазило автентичния си вид. Сега то има нужда от намесата на разтребителите, за да си върне част от загубения блясък. Хаосът, количествата шума и старо обзавеждане ще предизвикат всеобщо недоволство.

Източник: NOVA

Ще се стигне ли до бунт или Даниел ще успее да вдъхне нови сили на екипа, за да се справят с обекта? Не пропускайте да видите как продължава морската одисея на „SOS Разтребители“ тази вечер от 21:15 ч. по NOVA.