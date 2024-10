Крал Чарлз шокира света: Пие упояваща напитка, докато го обявяват за "висш вожд" на Самоа

К рал Чарлз III участва в традиционна церемония по пиене на упояващата и опияняваща напитка кава пред група самоанци с голи гърди и татуировки, където бе обявен за „върховен вожд“ на своето тихоокеанско островно царство.

Британският монарх е на 11-дневна обиколка в Австралия и Самоа — независими нации, където той все още заема поста държавен глава. Това е първото му значимо пътуване в чужбина след диагностицирането с рак по-рано през годината.

King Charles III participated in a traditional kava-drinking ceremony in Samoa, being declared a “high chief” during his 11-day tour of Australia and Samoa.

Dressed in a white safari suit, he enjoyed the mildly narcotic kava brew, a key part of Pacific culture.

This marks his… pic.twitter.com/OfxfQPFaeu