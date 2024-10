Крал Чарлз Трети на визита в Сидни

Х иляди хора се събраха пред сградата на Операта в Сидни, за да приветстват крал Чарлз Трети и кралица Камила, в заключителната част на шестдневното им посещение в Австралия.

След натоварена програма през деня, включваща срещи с представители на коренното население на континента и посещение на клиника за лечение на меланома, кралят и кралицата пристигнаха с кортеж при най-прочутата сграда в Сидни, където ги очакваха хиляди техни почитатели.

В часовете преди пристигането им опашката от желаещи да присъстват на първото посещение на британски монарх в Австралия от 11 години се изви покрай цялото пристанище за фериботи и круизни кораби, почти достигайки историческия квартал "Рокс", откъдето в края на 18 век започва историята на града. Посещението премина на фона на продължаващите спорове за мястото на монархията в бъдещето на Австралия, както и на остри спорове за отношението към коренното населени в миналото. При посещението на монарха в парламента в Канбера вчера той бе обвинен от австралийска сенаторка в геноцид.

#ICYMI: A new proclamation correcting errors in King Charles’ Australian title — signed by the monarch, countersigned by the PM — will NOT be made during the royal visit despite inconsistency with all other realms and Queen Elizabeth II’s title. @australian #auspol… pic.twitter.com/bICHFmQGkN