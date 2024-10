Защо всички отказаха на крал Чарлз III

К рал Чарлз III и кралица Камила започват обиколка на Австралия по-късно тази седмица. Но според съобщенията те са изправени пред отказ на редица висши политици.

Посещението ще бъде най-значимата задгранична обиколка на краля след поставянето на диагнозата рак и първата му визита в Австралия като държавен глава на страната.

На прием за кралската двойка в Канбера на 21 октомври бяха поканени всички високопоставени политици на Австралия - но никой не е приел, оправдавайки се с други ангажименти.

Кралят трябва да се обърне към общността и политическите лидери на събитието, според Бъкингамския дворец.

