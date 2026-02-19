Осем скиори са открити мъртви след лавина в Калифорния

С пасителните екипи, претърсващи отдалечените райони в региона на езерото Тахо в Калифорния, съобщиха, че са открили телата на осем скиори, изчезнали при лавина във вторник, съобщи BBC .

Издирването на последното липсващо лице продължава, но се предполага, че и то е загинало, заяви шерифът на окръг Невада Шанън Мун на пресконференция в сряда.

Властите споделиха, че един от загиналите е бил съпруг на член на един от спасителните екипи, което прави усилията по издирването „емоционално предизвикателство“.

Във вторник бе съобщено за петнадесет изчезнали скиори, след като лавина с размерите на футболно игрище се свлече в района на Касъл Пийк около 11:30 местно време. Шестима души са спасени.

„Искам да изкажа съболезнованията си на семействата в този изключително труден момент“, заяви шерифът на окръг Плейсър Уейн Ву в сряда.

Телата на осемте загинали скиори все още са затрупани в снега и не могат да бъдат извадени поради „ужасяващите“ условия. От момента на лавината досега в района е паднал още 90 см нов сняг, заяви супервайзорът на националната гора Тахо Крис Фойтриер. „Опасността остава висока“, добави той.

След като телата бъдат извадени, те ще бъдат транспортирани до моргата на окръг Плейсър. Семействата на загиналите са уведомени. Властите все още не са разкрили имената им. Жертвите са седем жени и двама мъже.

Как спасителите се състезаваха с времето

Шериф Ву обясни, че спасителната операция е била съвместно усилие на два екипа и около 50 служители, които е трябвало да прекосят райони при екстремни метеорологични условия, използвайки специализирана техника.

В 17:30 местно време във вторник екипите са пристигнали в район на около 3,2 км от мястото, където оцелелите са се укривали в импровизирани палатки, и е трябвало да стигнат до тях със ски.

Двама от шестимата оцелели е трябвало да бъдат пренесени на ръце, тъй като не са могли да вървят заради нараняванията си. Те са откарани в болница без опасност за живота.

Сред оцелелите има един планински водач и петима клиенти на организиран тур от Blackbird Mountain. Цялата група се е състояла от 11 любители и четирима водачи. Лавината е паднала, докато те са се връщали в края на тридневно пътешествие.

Офисът на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм съобщи в социалната мрежа X, че щатските власти координират мащабна спасителна акция заедно с местните спешни екипи.

Условията в сряда останаха опасни, като шериф Ву описа климата като „колеблив и коварен“. „Избягвайте дивата природа и отдалечените маршрути. Моля, позволете ни да съсредоточим всичките си ресурси върху изваждането на телата и връщането им при техните близки.“

Лавината е била от степен D2.5 по скала от D1 до D5, според Лавинния център на Сиера. Това означава, че е била дълга над 800 метра и е оставила наслоявания от около два метра сняг.

Ски курортът Бореал, разположен близо до мястото на инцидента, съобщи за над 75 см снеговалеж от вторник насам. Курортът взе решение да затвори поради силните ветрове и ниската видимост. Бурята затвори и няколко магистрали в региона.