Япония и Полша евакуират граждани заради риск от горещ конфликт в Иран

Я пония реши в събота да евакуира част от персонала на посолството си в Техеран, ден след като издаде предупреждение за евакуация на своите граждани от страната, предава Iran International .

Като посочва спирането или намаляването на международните полети, японското правителство призова своите граждани да напуснат Иран веднага щом безопасно пътуване стане възможно.

Япония също така издаде ниво едно за пътувания с повишено внимание за Обединените арабски емирства, Оман и Катар - три съседни страни, в които се намират американски военни бази.

‼️LEAVE IRAN IMMEDIATELY

Poland to its citizens: 'Leave Iran immediately, it may not be possible in a few hours'

Polish Prime Minister Donald Tusk called on his country's citizens to "leave immediately" from Iran. He added: "It is possible that in a few hours there will be no… pic.twitter.com/G541CUSLQF — Mossad Commentary (@MOSSADil) February 19, 2026

Полският премиер Доналд Туск също призова поляците, пребиваващи в Иран, незабавно да напуснат страната, а онези, които възнамеряват да пътуват до Ислямската република, да се откажат от плановете си.

Възможността за горещ конфликт е реална и евакуацията няма да бъде опция в близко бъдеще, подчерта той.

„Моля, напуснете Иран незабавно и при никакви обстоятелства не пътувайте до тази страна“, обърна се полският премиер към своите сънародници.

Той подчерта, че не иска да плаши никого, но възможността за горещ конфликт в Иран е напълно реална. Премиерът на Полша добави, че след няколко или след няколко десетки часа евакуацията няма да бъде опция.

Туск призова неговото искане да бъде взето сериозно и повтори, че в случай на горещ конфликт никой няма да може да гарантира възможности за евакуация на полските граждани.

Австрия и Германия призоваха гражданите си да напуснат Иран

През последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплаши Иран с намеса, включително военна атака. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а Техеран обяви, че в случай на агресия ще отговори с атака срещу американски военни съоръжения в региона. Телевизия Си Би Ес Нюз съобщи вчера, че Пентагонът временно прехвърля част от персонала си от Близкия изток в Европа и САЩ във връзка с евентуална атака на Вашингтон срещу Иран и потенциален ответен удар от страна на Техеран.