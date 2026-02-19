Свят

Япония и Полша евакуират граждани заради риск от горещ конфликт в Иран

Тръмп многократно заплаши Иран с намеса, включително военна атака

19 февруари 2026, 13:56
Източник: БТА

Я пония реши в събота да евакуира част от персонала на посолството си в Техеран, ден след като издаде предупреждение за евакуация на своите граждани от страната, предава Iran International.

Като посочва спирането или намаляването на международните полети, японското правителство призова своите граждани да напуснат Иран веднага щом безопасно пътуване стане възможно.

Япония също така издаде ниво едно за пътувания с повишено внимание за Обединените арабски емирства, Оман и Катар - три съседни страни, в които се намират американски военни бази.

Полският премиер Доналд Туск също призова поляците, пребиваващи в Иран, незабавно да напуснат страната, а онези, които възнамеряват да пътуват до Ислямската република, да се откажат от плановете си.

Възможността за горещ конфликт е реална и евакуацията няма да бъде опция в близко бъдеще, подчерта той.

„Моля, напуснете Иран незабавно и при никакви обстоятелства не пътувайте до тази страна“, обърна се полският премиер към своите сънародници. 

Той подчерта, че не иска да плаши никого, но възможността за горещ конфликт в Иран е напълно реална. Премиерът на Полша добави, че след няколко или след няколко десетки часа евакуацията няма да бъде опция.

Туск призова неговото искане да бъде взето сериозно и повтори, че в случай на горещ конфликт никой няма да може да гарантира възможности за евакуация на полските граждани.

Австрия и Германия призоваха гражданите си да напуснат Иран

През последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплаши Иран с намеса, включително военна атака. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а Техеран обяви, че в случай на агресия ще отговори с атака срещу американски военни съоръжения в региона. Телевизия Си Би Ес Нюз съобщи вчера, че Пентагонът временно прехвърля част от персонала си от Близкия изток в Европа и САЩ във връзка с евентуална атака на Вашингтон срещу Иран и потенциален ответен удар от страна на Техеран.

Източник: БТА, Iran International    
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 7 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 9 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 8 часа
