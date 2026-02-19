Любопитно

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Невронауката показва, че силното привличане може да възникне за секунди чрез химични реакции в мозъка, но експертите подчертават, че любовта от пръв поглед не гарантира трайна връзка и има нужда от време и опознаване

19 февруари 2026, 13:07
Източник: iStock/Getty Images

Р омантичните комедии не ви лъжат: любовта от пръв поглед е реално явление. Това е силно, макар и сравнително рядко първоначално привличане, което има потенциал да се развие в трайна връзка. Науката обаче показва, че не сърцето, а мозъкът се „влюбва“ бързо, съобщи National Geographic. 

Чрез невронаука и психологически изследвания учените установяват, че привличането може да възникне почти мигновено. В ранната фаза на любовта се активират специфични химични процеси, включително отделяне на адреналин и допамин. Любовта от пръв поглед вероятно задейства симпатиковата нервна система — реакцията „бий се или бягай“. Сърдечният ритъм се ускорява, дишането се учестява, възможно е леко изпотяване или изчервяване. Хипоталамусът подава сигнал за освобождаване на адреналин, което кара сърцето да забие по-бързо.

Изследвания на антрополога Хелън Фишър показват, че когато гледаме човек, когото обичаме романтично, центровете за възнаграждение в мозъка стават по-активни. Това е свързано с допамина — хормона на удоволствието, който създава приятно усещане и подпомага формирането на трайни спомени. Именно затова първият поглед може да бъде толкова запомнящ се.

Способността да се влюбим бързо се дължи и на умението ни да формираме мигновени впечатления. Само за няколко секунди можем да изградим оценка за човек въз основа на физически и невербални сигнали — симетрия на лицето, усмивка, зрителен контакт, поведение и външен вид. Дори без да го осъзнаваме, мозъкът обработва тази информация и прави бързи „изчисления“ за привлекателност.

Мигновената връзка обаче не се основава единствено на външността. Психологическата концепция I-sharing описва момента, в който двама непознати усещат, че споделят една и съща субективна реалност — например разменят поглед и усмивка в обща ситуация. Подобни кратки моменти създават усещане за разбиране и близост и могат да поставят основата на по-дълбока връзка.

Въпреки силата на първоначалното привличане, експертите подчертават, че то няма предсказателна стойност за бъдещето на една връзка. Приятно е да се влюбиш мигновено, но това не е нито гаранция за успех, нито знак за провал. Изследвания сочат, че по-смислените разговори и постепенното опознаване са по-надеждна основа за трайна връзка.

Затова, дори когато чувството е силно, е важно да се даде време и пространство на отношенията да се развият. Първото впечатление може да се промени, а за новия човек все още знаем малко.

Източник: БГНЕС    
biss.bg
