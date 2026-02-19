Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите

С лучаят „Петрохан“, който продължава да вълнува общественото мнение, придоби нова, езотерична посока след серия от коментари на София Андреева.Тя е майката на свидетеля по разследването Валери Андреев, от когото се отрече и посочи за морален убиец на шестимата.

Андреева категорично отхвърля версията за „традиционно“ ритуално самоубийство, определяйки начина на извършване на престъплението като нелогичен спрямо вярванията на групата.

„Защо им е да правят сеир?“

В публикация в социалните мрежи Андреева поставя под въпрос официалните версии, изтъквайки, че ако е ставало въпрос за доброволно напускане на живота, групата е разполагала с далеч по-дискретни начини. Тя разкрива съществуването на специална стая за „тъмен ритрийт“ в мазето на къщата им, както и възможността за пълно уединение в пещерите из страната.

„Трябва да са били много тъпи да правят сеир на цяла България, та да им излезе име на секта“, коментира тя, подчертавайки, че начинът, по който са намерени телата – застреляни „като диваци“, напълно противоречи на техните духовни нива и практики.

Методът „Пхова“ – самоубийство без следи?

Най-стряскащото твърдение на Андреева е свързано с древната тибетска практика Пхова, която според нея е била владеене от всички членове на групата. Тя описва метода като „изстрелване на съзнанието през фонтанелата“ – процес, който според източната мистика позволява на духа да напусне тялото съзнателно.

Пред разследващите Андреева е заявила:

„Предполагам, че ако е самоубийство, не трябва да има гилзи, а само по една дупчица на темето. И то пробивът е отвътре навън, защото оттам се изстрелва съзнанието“.

Какво казва науката срещу мистиката?

Докато Андреева се позовава на 1000-годишни традиции за „прехвърляне на съзнанието в чисти земи“, криминалистите остават скептични към подобни теории. Наличието на огнестрелни рани и гилзи на мястото на инцидента насочва разследването към далеч по-прагматични, макар и зловещи версии.

Въпросът, който остава, е: дали става въпрос за вътрешен конфликт, прераснал в насилие, или за външна намеса, прикрита като неуспешен духовен ритуал?