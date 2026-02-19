Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април 2026 г., съобщиха от комисията.

Според хронограмата до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания. Тя ще започне от 00:00 ч. на 20 март.

Партиите и коалициите могат да подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите всеки работен ден от 24 февруари до 4 март от 09:30 ч. до 17:00 ч.

До 4 март ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. В срок до 17 март РИК трябва да регистрира кандидатските листи в изборите за народни представители. До 18 март включително ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите и ги обявява.

В срок до 20 февруари ЦИК трябва да определи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в чужбина и да изпрати информация на Министерството на външните работи. До 24 март българските граждани, които имат право да избират и желаят да гласуват извън страната, заявяват това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

Гласуването започва в 07:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели. За секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно 21:00 ч. местно време.

По-рано от президенството съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова е подписала указ за насрочване на избори за Народно събрание на 19 април.

Междувременно ЦИК отправи покана за среща в петък, в 14 часа, до служебния премиер Андрей Гюров и определени от него членове на правителството, които ще да ангажирани с изборния процес.

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

Заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева обяви, че на служебното правителство ще бъдат изпратени и снимки на примерни паравани за изборните помещения, предаде БНР.

Тя допълни, че ЦИК предлага да бъдат предприети мерки за информираност на незрящи избиратели за близо 300 секционни избирателни комисии за гласуването на хора с увредено зрение.