Свят

Саудитска Арабия прехвана нов дрон на фона на ракетни атаки

Водената от Рияд коалиция съобщи, че е унищожила безпилотен апарат над източната част на страната. Засега няма потвърждение, че е бил изпратен от хусите

15 ноември 2026, 07:59
Саудитска Арабия прехвана нов дрон на фона на ракетни атаки
Илюстративно изображение: изстрелване на балистична ракета от движението "Ансар Аллах" на йеменските бунтовници хуси, 15 септември 2024 г.   
Източник: БТА
  • Саудитската коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила дрон над източната част на Саудитска Арабия, без да е потвърдена връзка с хусите.
  • През последните дни коалицията е прехванала още два дрона и две балистични ракети, насочени според нея към Рияд и други части на кралството.
  • Хусите, подкрепяни от Иран, контролират столицата Сана, докато Саудитска Арабия подкрепя международно признатото йеменско правителство в Аден.

Оглавяваните от Саудитска Арабия коалиционни сили, които се сражават с йеменските бунтовници хуси, обявиха днес, че са прехванали и унищожили дрон над източната част на страната, предаде Ройтерс.

На този етап няма официално потвърждение, че този безпилотен летателен апарат е насочен към саудитска територия от хусите, които са подкрепяни от Иран.

Отломки паднаха край Рияд, след като ПВО унищожи вражески дрон

Рияд поддържа международно признатото правителство на Йемен, което се е установило в пристанищния град Аден, тъй като бунтовническото движение - "Ансар Аллах", държи контрола над столицата Сана. 

Вчера водената от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е прехванала и унищожила два дрона, насочени от проиранската йеменска групировка към саудитската столица Рияд и южната част на кралството, предаде Ройтерс.

Саудитската ПВО прехвана дрон на хусите южно от Мека, твърди коалицията

Водената от Саудитска Арабия коалиция, подкрепяща йеменското правителство срещу местните бунтовници хуси, обяви по-рано, че е прехванала две балистични ракети, изстреляни от въпросното проиранско движение към саудитската столица Рияд, предаде Франс прес.

"Противовъздушната отбрана на коалиционните сили прехвана и унищожи две балистични ракети, изстреляни от терористичната милиция на хусите по посока Рияд“, заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки в социалната платформа Екс.

Източник: БТА    
Саудитска Арабия Йемен Хуси Дрон Коалиция Балистични ракети Рияд Противовъздушна отбрана Иран Конфликт
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