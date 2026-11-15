Саудитска Арабия прехвана нов дрон на фона на ракетни атаки

Илюстративно изображение: изстрелване на балистична ракета от движението "Ансар Аллах" на йеменските бунтовници хуси, 15 септември 2024 г.

Саудитската коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила дрон над източната част на Саудитска Арабия, без да е потвърдена връзка с хусите.

През последните дни коалицията е прехванала още два дрона и две балистични ракети, насочени според нея към Рияд и други части на кралството.

Хусите, подкрепяни от Иран, контролират столицата Сана, докато Саудитска Арабия подкрепя международно признатото йеменско правителство в Аден.

Saudi Arabia intercepts H0uthi drones amid Yemen strikes Read more… https://t.co/LgX1BKR7RX #shafaq_news https://t.co/XgOxFRHWzy — SHAFAQ NEWS ENGLISH (@SHAFAQNEWSENG) November 14, 2026

Оглавяваните от Саудитска Арабия коалиционни сили, които се сражават с йеменските бунтовници хуси, обявиха днес, че са прехванали и унищожили дрон над източната част на страната, предаде Ройтерс.

На този етап няма официално потвърждение, че този безпилотен летателен апарат е насочен към саудитска територия от хусите, които са подкрепяни от Иран.

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Рияд поддържа международно признатото правителство на Йемен, което се е установило в пристанищния град Аден, тъй като бунтовническото движение - "Ансар Аллах", държи контрола над столицата Сана.

Вчера водената от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е прехванала и унищожила два дрона, насочени от проиранската йеменска групировка към саудитската столица Рияд и южната част на кралството, предаде Ройтерс.

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Водената от Саудитска Арабия коалиция, подкрепяща йеменското правителство срещу местните бунтовници хуси, обяви по-рано, че е прехванала две балистични ракети, изстреляни от въпросното проиранско движение към саудитската столица Рияд, предаде Франс прес.

"Противовъздушната отбрана на коалиционните сили прехвана и унищожи две балистични ракети, изстреляни от терористичната милиция на хусите по посока Рияд“, заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки в социалната платформа Екс.