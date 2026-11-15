Напрежение около службите: ДАНС отрече твърденията за въздействие по казуса с Ива Михайлова

В ъв връзка с разпространен на 14 октомври 2026 г. в предаване в YouTube (Ютюб) запис и последвали коментари за оказване на натиск от страна на служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) над българска гражданка, заявяваме, че служители на държавната агенция не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод. Това се посочва в позиция на ДАНС, разпространена до медиите.

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Въвличането на агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо, като тези действия нанасят вреда на обективното разрешаване на казус, засягащ здравето и съдбата на български гражданин, подчертаха от ДАНС.

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„Агенцията осъществява дейността си при стриктно спазване на законово определените ѝ правомощия, в защита на националната сигурност на България, конституционния ред и сигурността на българските граждани. ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения. Агенцията остава последователна в изпълнението на своите законоустановени функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност", заявиха още от държавната агенция.

По-рано днес съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев заяви, че разполагат с достатъчно информация, че по случая с Ива Михайлова е имало наистина силно взаимодействие с българските служби и с ДАНС.