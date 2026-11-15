Един мигрант изчезна при опит за прекосяване на Ламанша

87 мигранти бяха спасени, а един бе обявен за изчезнал след неуспешен опит за прекосяване на Ламанша.

Спасителната операция включвала кораби, самолет и хеликоптер.

От началото на годината 23 529 мигранти са опитали да преминат Ламанша от Франция към Великобритания.

Body found on French beach after overnight crossing attempt is foiled https://t.co/ldGOz5RTf4 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 14, 2026

Един мигрант бе обявен за изчезнал, а 87 души бяха спасени, при опит за прекосяване на Ламанша, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Проблемите на плаващите с лодка, прекалено малка за броя им, хора са започнали снощи, когато те все още са били в обсега на отговорност на Френската брегова охрана, уточняват агенциите.

Петима души загинаха при опит да прекосят Ламанша

Съответно е била започната спасителна операция, в която са били включени "всички налични ресурси". Един от извадените от водата мигранти е имал хипотермия, пояснява Пи Ей Мидия.

Двама загинали мигранти при опит да прекосят Ламанша

За откриването на липсващия човек е била осъществена "мащабна" издирвателна операция, като са били мобилизирани кораби, самолет и хеликоптер. Тя обаче е била прекратена в 22:00 ч. местно време (23:00 ч. бълг. вр.), информираха властите във френския град Кале.

От началото на тази година 23 529 мигранти са се опитали да прекосят Ламанша от Франция към Великобритания, сочат най-пресните публични данни на Министерството на вътрешните работи на Великобритания, цитирани от Пи Ей Мидия.