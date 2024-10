Politico: Краят на Британската империя

Т ази седмица крал Чарлз III и неговият министър-председател Киър Стармър ще бъдат домакини на 55 държави в Самоа за Срещата на правителствените ръководители на страните от Британската общност (Commonwealth Heads of Government Meeting - CHOGM) - среща, която се провежда веднъж на две години и на която присъстват държавни лидери, свързани с разпадащите се краища на Британската империя.

The end of the British Empire.https://t.co/C4WYtbmWc8