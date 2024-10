"Върнете ни нашата земя!": Австралийски депутат се нахвърли върху Чарлз III

Б ританският крал Чарлз Трети и съпругата му Камила пристигнаха от Сидни в австралийската столица Канбера, предадоха световните агенции.

Там монархът беше посрещнат с аборигенски ритуал, по време на който участниците в церемонията насочиха дим горящи местни растения срещу него.

После монархът посети австралийския военен мемориал и положи венец в памет на жертвите, дадени от Австралия в двете Световни войни.

BREAKING: Australian Politician Lidia Thorpe yells at King Charles during his visit to Australia.



“THIS IS NOT YOUR LAND!”



“YOU ARE NOT MY KING!”



All Australian politicians are required to swear an oath to the King in which she did when becoming a parliamentarian. She has now… pic.twitter.com/OJr3yby2q0 — DIOGO COHEA (@DiogoCohea) October 21, 2024

Днес програмата на краля започна с реч в парламента, пред който той ще говори за първи път като държавен глава.

Сенаторката от коренното население Лидия Торп крещя антиколониални лозунги по адрес на крал Чарлз по време на посещението му в австралийския парламент, след като той изнесе реч пред депутати и други високопоставени лица.

„Върнете ни нашата земя!“ крещеше Торп след речта на 75-годишния крал, като независимата депутатка осъди това, което според нея е геноцид над коренното австралийско население от страна на европейските заселници.

Lidia Thorpe disrupts King Charles’ reception to yell ‘you are not my king!’ https://t.co/jHMwaqULJ4 — WAtoday (@WAtoday) October 21, 2024

Останалата част от деня кралят ще посвети на каузи, които са му присърце - околната среда и климатичните промени. Той ще посети научна лаборатория. След това ще отиде в ботаническата градина и там ще обсъди как глобалното затопляне влияе на много уникални местни видове.

След Австралия краля и съпругата му Камила отиват в Самоа.

Обиколката им в двете страни продължава общо 9 дни.

Here's the moment Lidia Thorpe shouted after King Charles III delivered his speech in Parliament House just after 2pm. She can be heard saying, "This is not your land. You are not my king. You are not our king". #auspol pic.twitter.com/4udHc1ZB9q — Sarah Basford Canales (@sbasfordcanales) October 21, 2024

