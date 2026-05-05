Свят

Две земетресения разлюляха Сърбия

5 май 2026, 12:10
Две земетресения разлюляха Сърбия
Източник: iStock photos/Getty images

Д ве земетресения са били регистрирани през нощта в северната част на Сърбия, в района на град Бездан.

Две земетресения по западната ни граница

Първото е станало около 2:30 часа местно време, с епицентър в близост до Бездан и Бачки Моноштор - природен резерват Горне Подунавле, на дълбочина около 15 км. Районът се намира в близост до границата с Унгария. По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център магнитудът на труса е бил 4,3 по Рихтер.

Две слаби земетресения в Сърбия

Около 10 минути по-късно последвал втори, по-слаб трус с магнитуд 2,5, този път с епицентър в самия Бездан и на дълбочина около 8 км.

Трусовете са регистрирани на разстояние около 400 км северозападно от българската граница и на около 420-450 км от София.

Източник: БГНЕС    
Земетресения Сърбия Бездан Бачки Моноштор Природен резерват Горне Подунавле Магнитуд 4.3 Рихтер Сеизмологичен център Унгарска граница Дълбочина
Последвайте ни
ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без договор: ОДМВР-София е плащала на фирма без договор за репатриране на веществени доказателства

Без договор: ОДМВР-София е плащала на фирма без договор за репатриране на веществени доказателства

България Преди 18 минути

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

Свят Преди 22 минути

Шокиращите разкрития на Жулиет Г. и Еба Карлсон хвърлят светлина върху методите за психологическа манипулация в света на висшата мода

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

Пари Преди 1 час

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Свят Преди 1 час

Блейк Лайвли отново следва една от своите характерни традиции на Met Gala 2026

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Свят Преди 1 час

Напрежението в Близкия изток ескалира след ирански ракетни удари срещу американски военни и търговски кораби

Снимката е илюстративна

16-годишен намушка три пъти свой връстник с нож във Велико Търново

България Преди 1 час

16-годишният извършител е в ареста, след като рани свой връстник при пазара в кв. „Бузлуджа“; по случая е образувано следствено дело

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

Любопитно Преди 1 час

На 6 май студиото „Парадът на храбростта“ ще покаже честванията на националния празник в България

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

България Преди 2 часа

Известният в социалните мрежи Стоян Колев бе закопчан при мащабна операция, докато хиляди негови последователи наблюдаваха всяка стъпка на полицията в реално време

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Свят Преди 2 часа

Поп звездата се призна за виновна по по-леко обвинение, след като бе заловена да шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Вместо решетки, Спиърс ще получи една година пробация и задължителна терапия

Съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Технологии Преди 2 часа

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

България Преди 2 часа

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

<p>Схема за &bdquo;бързо забогатяване&ldquo; източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена</p>

Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

България Преди 2 часа

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

България Преди 2 часа

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

България Преди 2 часа

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Свят Преди 2 часа

Сред засегнатите региони има и отдалечени територии

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Орлин Горанов: Музиката формира начина, по който гледам на света

Edna.bg

Адел: от разбито сърце до разбити рекорди!

Edna.bg

Европейски клубове със сериозен интерес към Хулио Веласкес

Gong.bg

Тюн повтори подвига на Лестър и показа, че чудесата са възможни дори и в свят, управляван от парите

Gong.bg

ГЕРБ-СДС при президента: Ще подкрепяме управляващите в тежките решения

Nova.bg

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

Nova.bg