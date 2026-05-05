Две земетресения разлюляха Сърбия

Д ве земетресения са били регистрирани през нощта в северната част на Сърбия, в района на град Бездан.

Първото е станало около 2:30 часа местно време, с епицентър в близост до Бездан и Бачки Моноштор - природен резерват Горне Подунавле, на дълбочина около 15 км. Районът се намира в близост до границата с Унгария. По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център магнитудът на труса е бил 4,3 по Рихтер.

Около 10 минути по-късно последвал втори, по-слаб трус с магнитуд 2,5, този път с епицентър в самия Бездан и на дълбочина около 8 км.

Трусовете са регистрирани на разстояние около 400 км северозападно от българската граница и на около 420-450 км от София.