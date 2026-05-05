България

16-годишен намушка три пъти свой връстник с нож във Велико Търново

16-годишният извършител е в ареста, след като рани свой връстник при пазара в кв. „Бузлуджа“; по случая е образувано следствено дело

5 май 2026, 10:51
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock

З а срок до 24 часа е задържан 16-годишен, нанесъл прободни рани с нож на свой връстник във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Както БТА предаде, в понеделник, около 19:00 часа в полицейското управление е получен сигнал за намушкан с нож младеж, в района на пазара в кв. „Бузлуджа“. Пострадалият е откаран във великотърновската болница, където са установени три прободни рани в областта на ръката. Той е настанен за лечение.

Извършителят е установен от полицията. Задържан е за срок до 24 часа, по случая е образувано следствено дело.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова    
Прободни рани Велико Търново Задържане Младеж Нож Полиция Нападение Болница Разследване Квартал Бузлуджа
