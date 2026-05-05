NOVA посреща Гергьовден със специален формат

Н а 6 май България чества Деня на храбростта и Българската армия. NOVA ще отбележи празника със специално предаване, посветено на национална гордост, вековни традиции и почит към храбростта на българския дух.

Начало на деня ще постави сутрешният блок „Здравей, България“, който ще продължи до 9:00 ч. Веднага след това започва специалният формат „Парадът на храбростта“, който ще продължи до обедната емисия на Новините на NOVA. Атмосферата на празника ще предадат водещите Ани Салич и Николай Дойнов от изнесените студиа в Националния военноисторически музей и пред паметника на Незнайния воин. Гости в предаването ще бъдат служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев, началникът на щаба на Военноморските сили капитан I ранг Божидар Иванов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, както и директорът на военноисторическия музей доц. Соня Пенкова. Зрителите ще имат възможност да проследят на живо и един от най-тържествените моменти в програмата – традиционния водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената светини.

В специалната празнична емисия новини на NOVA NEWS от 13:00 ч. ще бъде излъчено на живо шествието на над 1200 млади гвардейци от 29 отряда от цялата страна.

Журналистите на NOVA ще обобщят най-важното от деня в централната емисия новини с водещи Даниела Тренчева от студиото на NOVA и Христо Калоферов от центъра на София. Специални включвания предстоят и от Николай Дойнов от паметника на Незнайния воин.

