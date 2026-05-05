Криптовалути, избягал бизнесмен и милиони: Полски скандал разпалва сблъсък между Туск и Навроцки

Е скалиращият спор около регулирането на криптопазара задълбочава напрежението между проевропейския премиер на Полша Доналд Туск и националистическия президент Карол Навроцки.

Проблемите на криптоборса, който е бил спонсор на едно от водещите консервативни събития в САЩ, се превръщат в сериозна политическа битка в Полша.

Става дума за платформата Zondacrypto, която е обект на разследване от полските прокуратури за предполагаеми щети в размер на най-малко 350 милиона злоти (82,5 милиона евро), причинени чрез подвеждане на клиенти. Междувременно ръководителят на борсата Пшемислав Крал се намира в Израел. Той твърди, че е невинен и че компанията остава платежоспособна.

По-широкият дебат за регулирането на криптовалутите, и конкретният случай със Zondacrypto, противопоставя Туск на Навроцки и неговите поддръжници от опозиционната партия „Право и справедливост“ (ПиС). Конфликтът е част от по-широка политическа борба преди парламентарните избори догодина, на които либералната Гражданска коалиция на Туск води в проучванията, но може да загуби властта от коалиция на десни партии.

Скандалът засяга и Съединените американски щати. Zondacrypto е спонсорирала полското издание на Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC), където бившият министър на вътрешната сигурност на Доналд Тръмп Кристи Ноем е подкрепила Навроцки преди президентските избори в Полша.

Правителството на Туск използва случая, за да настоява за дълго отлагани правила за криптовалутите, подкрепени от Европейския съюз, докато опозицията говори за политически мотивирани репресии.

Премиерът, който отдавна е в конфликт с Навроцки, свързва борсата с два президентски вета върху законодателство за прилагане на европейския регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA), който въвежда стандарти за индустрията и защита на инвеститорите.

Навроцки заяви в интервю за популярната онлайн медия Kanał Zero, че правителството на Туск рискува да съсипе криптопазара с прекомерно регулиране.

„Правителството не успява да защити интересите на полските граждани. Затова иска да изтласка целия криптопазар от Полша с груб подход, включително честните участници. Това не решава проблема“, каза той.

Ръководителят на президентската канцелария Збигнев Богуцки уточни, че държавният глава не е против регулирането, но има проблем с „дефектния регулаторен модел“, предложен от правителството.

The troubles of a cryptocurrency firm that sponsored one of America’s flagship conservative gatherings are turning into a major political battle in Poland.https://t.co/td25KLIUdA — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 5, 2026

Разрастваща се политическа битка

Доналд Туск използва разследването срещу криптоборсата като политическо оръжие срещу опонентите си, като твърди, без да представя публични доказателства, че Zondacrypto е финансирана с „руски пари“. Това обвинение се счита за изключително чувствително в Полша.

По думите му връзките на борсата с десницата подкопават усилията за по-добро регулиране, въпреки че компанията вече е регистрирана в Естония, която е приложила регламента MiCA.

„Пазарът на криптовалути и криптоактиви трябва да бъде регулиран. В противен случай ще бъде отворен за измамници и ще настъпи хаос“, заяви финансовият министър Анджей Домански пред POLITICO .

В коментар в социалните мрежи Пшемислав Крал отхвърли обвиненията като „политически мотивирани атаки срещу нашата борса“ и настоя, че компанията е платежоспособна.

„Опитите да бъда въвлечен в политически конфликти са абсурдни и вредни за полския иновационен пазар“, заяви той.

Zondacrypto има връзки с консервативни политически среди и е финансирала различни инициативи, включително CPAC в Полша. Фондация, свързана с бившия правосъден министър Збигнев Зиобро, призна, че е получила дарение от 450 000 злоти от Крал, но твърди, че не го е поискала.

Борсата е и сред големите спонсори на Полския олимпийски комитет.

В Турция: Ударът на века с криптовалута

Разследване и обвинения

Регионалната прокуратура в Катовице съобщи, че е започнала разследване на 17 април въз основа на жалби от пострадали лица и медийни публикации за проблеми с тегления на средства.

Zondacrypto е една от най-големите криптоборси в Централна Европа и позволява търговия с над 150 криптовалути. Според прокуратурата клиентите са били подвеждани относно възможността да купуват и съхраняват сигурно традиционни пари и криптоактиви, което е довело до финансови загуби.

Туск преследва политическите си врагове

„Руският след“

Туск твърди, че проблемът не е само регулаторен. В изказване пред парламента той заяви, че финансовият успех на компанията идва „не само от руски пари, свързани с т.нар. Братва, една от най-силните руски мафиотски групи, но и от руските разузнавателни служби“.

Zondacrypto не е коментирала обвиненията.

Междувременно инвеститори започват да търсят правна помощ. Адвокат Роберт Ногачки заяви, че вече десетки клиенти са се свързали с неговата кантора, а щетите варират от няколко хиляди до седемцифрени суми в злоти.

"Измама срещу долара“: Защо криптоманията достига нови върхове

Политически разрив

Лидерът на ПиС Ярослав Качински отхвърли обвиненията, като заяви, че партията му няма нищо общо със скандала и подкрепи пълна забрана на криптовалутите.

Партията „Конфедерация“, която е силно про-крипто настроена, също се дистанцира от Zondacrypto, като същевременно критикува Туск.

Един от лидерите ѝ Кшищоф Босак поиска премиерът да направи публични обвиненията си и постави под въпрос необходимостта от регулиране на криптопазара.

„Не смятам, че правителството трябва да регулира криптовалутите. То няма инструментите за това и това противоречи на природата на този пазар“, заяви той.