Свят

Криптовалути, избягал бизнесмен и милиони: Полски скандал разпалва сблъсък между Туск и Навроцки

Ескалиращият спор около регулирането на криптопазара задълбочава напрежението между проевропейския премиер на Полша Доналд Туск и националистическия президент Карол Навроцки

5 май 2026, 11:46
Криптовалути, избягал бизнесмен и милиони: Полски скандал разпалва сблъсък между Туск и Навроцки
Източник: БТА

Е скалиращият спор около регулирането на криптопазара задълбочава напрежението между проевропейския премиер на Полша Доналд Туск и националистическия президент Карол Навроцки.

Проблемите на криптоборса, който е бил спонсор на едно от водещите консервативни събития в САЩ, се превръщат в сериозна политическа битка в Полша.

Става дума за платформата Zondacrypto, която е обект на разследване от полските прокуратури за предполагаеми щети в размер на най-малко 350 милиона злоти (82,5 милиона евро), причинени чрез подвеждане на клиенти. Междувременно ръководителят на борсата Пшемислав Крал се намира в Израел. Той твърди, че е невинен и че компанията остава платежоспособна.

По-широкият дебат за регулирането на криптовалутите, и конкретният случай със Zondacrypto, противопоставя Туск на Навроцки и неговите поддръжници от опозиционната партия „Право и справедливост“ (ПиС). Конфликтът е част от по-широка политическа борба преди парламентарните избори догодина, на които либералната Гражданска коалиция на Туск води в проучванията, но може да загуби властта от коалиция на десни партии.

Скандалът засяга и Съединените американски щати. Zondacrypto е спонсорирала полското издание на Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC), където бившият министър на вътрешната сигурност на Доналд Тръмп Кристи Ноем е подкрепила Навроцки преди президентските избори в Полша.

Правителството на Туск използва случая, за да настоява за дълго отлагани правила за криптовалутите, подкрепени от Европейския съюз, докато опозицията говори за политически мотивирани репресии.

Премиерът, който отдавна е в конфликт с Навроцки, свързва борсата с два президентски вета върху законодателство за прилагане на европейския регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA), който въвежда стандарти за индустрията и защита на инвеститорите.

Навроцки заяви в интервю за популярната онлайн медия Kanał Zero, че правителството на Туск рискува да съсипе криптопазара с прекомерно регулиране.

„Правителството не успява да защити интересите на полските граждани. Затова иска да изтласка целия криптопазар от Полша с груб подход, включително честните участници. Това не решава проблема“, каза той.

Ръководителят на президентската канцелария Збигнев Богуцки уточни, че държавният глава не е против регулирането, но има проблем с „дефектния регулаторен модел“, предложен от правителството.

  • Разрастваща се политическа битка

Доналд Туск използва разследването срещу криптоборсата като политическо оръжие срещу опонентите си, като твърди, без да представя публични доказателства, че Zondacrypto е финансирана с „руски пари“. Това обвинение се счита за изключително чувствително в Полша.

По думите му връзките на борсата с десницата подкопават усилията за по-добро регулиране, въпреки че компанията вече е регистрирана в Естония, която е приложила регламента MiCA.

„Пазарът на криптовалути и криптоактиви трябва да бъде регулиран. В противен случай ще бъде отворен за измамници и ще настъпи хаос“, заяви финансовият министър Анджей Домански пред POLITICO.

В коментар в социалните мрежи Пшемислав Крал отхвърли обвиненията като „политически мотивирани атаки срещу нашата борса“ и настоя, че компанията е платежоспособна.

„Опитите да бъда въвлечен в политически конфликти са абсурдни и вредни за полския иновационен пазар“, заяви той.

Zondacrypto има връзки с консервативни политически среди и е финансирала различни инициативи, включително CPAC в Полша. Фондация, свързана с бившия правосъден министър Збигнев Зиобро, призна, че е получила дарение от 450 000 злоти от Крал, но твърди, че не го е поискала.

Борсата е и сред големите спонсори на Полския олимпийски комитет.

В Турция: Ударът на века с криптовалута

  • Разследване и обвинения

Регионалната прокуратура в Катовице съобщи, че е започнала разследване на 17 април въз основа на жалби от пострадали лица и медийни публикации за проблеми с тегления на средства.

Zondacrypto е една от най-големите криптоборси в Централна Европа и позволява търговия с над 150 криптовалути. Според прокуратурата клиентите са били подвеждани относно възможността да купуват и съхраняват сигурно традиционни пари и криптоактиви, което е довело до финансови загуби.

Туск преследва политическите си врагове

  • „Руският след“

Туск твърди, че проблемът не е само регулаторен. В изказване пред парламента той заяви, че финансовият успех на компанията идва „не само от руски пари, свързани с т.нар. Братва, една от най-силните руски мафиотски групи, но и от руските разузнавателни служби“.

Zondacrypto не е коментирала обвиненията.

Междувременно инвеститори започват да търсят правна помощ. Адвокат Роберт Ногачки заяви, че вече десетки клиенти са се свързали с неговата кантора, а щетите варират от няколко хиляди до седемцифрени суми в злоти.

"Измама срещу долара“: Защо криптоманията достига нови върхове

  • Политически разрив

Лидерът на ПиС Ярослав Качински отхвърли обвиненията, като заяви, че партията му няма нищо общо със скандала и подкрепи пълна забрана на криптовалутите.

Партията „Конфедерация“, която е силно про-крипто настроена, също се дистанцира от Zondacrypto, като същевременно критикува Туск.

Един от лидерите ѝ Кшищоф Босак поиска премиерът да направи публични обвиненията си и постави под въпрос необходимостта от регулиране на криптопазара.

„Не смятам, че правителството трябва да регулира криптовалутите. То няма инструментите за това и това противоречи на природата на този пазар“, заяви той.

Полски скандал разпалва сблъсък между Туск и Навроцки
8 снимки
Полският премиер Доналд Туск
Доналд Туск
туск
Доналд Туск
Източник: POLITICO     
Регулиране на криптовалути Zondacrypto Доналд Туск Карол Навроцки Политически конфликт Криптоборса разследване MiCA регламент Обвинения за руски пари Полски парламентарни избори Измами с криптовалути
Последвайте ни

По темата

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

България Преди 11 минути

Министерството на електронното управление с отчет за мандата си

Министерството на електронното управление с отчет за мандата си

България Преди 14 минути

Основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, отчитат от ведомството

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Любопитно Преди 1 час

Тейлър Суифт за последен път присъства на Met Gala през 2016 г., когато бе съпредседател на събитието с тема „Manus et Machina“

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

Пари Преди 1 час

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Свят Преди 1 час

Блейк Лайвли отново следва една от своите характерни традиции на Met Gala 2026

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Свят Преди 1 час

Напрежението в Близкия изток ескалира след ирански ракетни удари срещу американски военни и търговски кораби

Снимката е илюстративна

16-годишен намушка три пъти свой връстник с нож във Велико Търново

България Преди 1 час

16-годишният извършител е в ареста, след като рани свой връстник при пазара в кв. „Бузлуджа“; по случая е образувано следствено дело

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

Любопитно Преди 1 час

На 6 май студиото „Парадът на храбростта“ ще покаже честванията на националния празник в България

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

България Преди 2 часа

Известният в социалните мрежи Стоян Колев бе закопчан при мащабна операция, докато хиляди негови последователи наблюдаваха всяка стъпка на полицията в реално време

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Свят Преди 2 часа

Поп звездата се призна за виновна по по-леко обвинение, след като бе заловена да шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Вместо решетки, Спиърс ще получи една година пробация и задължителна терапия

Съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Технологии Преди 2 часа

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

България Преди 2 часа

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

<p>Схема за &bdquo;бързо забогатяване&ldquo; източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена</p>

Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

България Преди 2 часа

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

България Преди 2 часа

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

България Преди 2 часа

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Орлин Горанов: Музиката формира начина, по който гледам на света

Edna.bg

Адел: от разбито сърце до разбити рекорди!

Edna.bg

Европейски клубове със сериозен интерес към Хулио Веласкес

Gong.bg

Тюн повтори подвига на Лестър и показа, че чудесата са възможни дори и в свят, управляван от парите

Gong.bg

ГЕРБ-СДС при президента: Ще подкрепяме управляващите в тежките решения

Nova.bg

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

Nova.bg