Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

В 18 области на Русия е била обявена ракетна тревога, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на руски Telegram канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 километра от границата с Украйна.

За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийския автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който е съобщил за ситуацията в социалните мрежи. По-късно тревогата е била отменена.

Според данни, разпространени от Telegram канала ASTRA, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, включително Астраханска, Брянска, Калужска, Курганска, Нижегородска, Оренбургска, Орловска, Свердловска, Тулска и Челябинска област, както и в републиките Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край.

Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм, Псков, Ярославъл и други.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщава за свалени 18 безпилотни летателни апарата над региона. По негови данни в индустриалната зона на град Кириши е възникнал пожар, като към момента няма официална информация за причините. Някои OSINT-анализатори предполагат, че е възможно да е засегнат нефтопреработвателен завод.

Междувременно в руската столица Москва също е била активирана противовъздушна отбрана. Кметът Сергей Собянин е съобщил за свалянето на най-малко два дрона, единият от които е бил неутрализиран при приближаване към града.