България

Министерството на електронното управление с отчет за мандата си

Основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, отчитат от ведомството

5 май 2026, 12:19
Източник: БТА

М инистерството на електронното управление приключва участието си в служебното правителство с фокус върху стабилността на ключови системи за държавата – изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От институцията подчертават, че основната цел през изминалите месеци е била да се гарантират прозрачност, сигурност и предвидимост в сферите, които пряко влияят върху доверието на гражданите.

Избори с висока степен на прозрачност

Парламентарните избори на 19 април 2026 г. са преминали при засилени мерки за технологична сигурност. Всички устройства за машинно гласуване са били сертифицирани с участието на външни експерти, представители на политически партии и наблюдатели.

За първи път е извършена пълна проверка на т.нар. хеш код на всички машини преди транспортирането им до секциите. Осигурена е била и защитена среда за достъп до изходния код на софтуера.

Сред нововъведенията е и автоматизираното проследяване на видеонаблюдението при преброяването на бюлетините, както и създаването на контактен център, който в изборната нощ е обработвал сигнали в реално време.

Въведени са и мерки за по-добра достъпност – тактилни шаблони за незрящи избиратели и QR кодове с аудио информация за кандидатските листи във всички секции.

Напредък и предизвикателства в дигиталната инфраструктура

Министерството е работило по едни от най-мащабните проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързани с разширяване на цифровата инфраструктура в страната.

Подобрена е координацията между институциите, като са идентифицирани нови доставчици за разширяване на обхвата на мрежите. Разработено е и специално уеб приложение за събиране на GPS координати на обектите, включени в Единната електронна съобщителна мрежа.

От ведомството обаче посочват и редица предизвикателства – необходимост от по-строг контрол, ускоряване на процесите и по-добра координация, за да бъдат изпълнени заложените цели.

Данните – ключов ресурс за управление

Един от основните приоритети е бил и подготовката на Национална стратегия за управление на данните за периода 2026–2030 г., която вече е публикувана за обществено обсъждане.

Документът поставя основите за подобряване на качеството и достъпността на данните, изграждане на модерна инфраструктура за обмен и по-широкото им използване при вземането на решения в публичния сектор. Предвиждат се и стандарти за по-ефективен обмен между институциите.

Първи стъпки към цифрова самоличност

Министерството е разработило и прототип на електронен портфейл за цифрова самоличност (Digital Wallet), който ще бъде в основата на бъдещите електронни услуги.

Подготвени са решения на Министерския съвет за стартиране на пилотен проект, като са очертани и рисковете, свързани със сроковете по европейските регулации.

Изкуствен интелект и законодателство

Започнат е процесът по прилагане на европейските правила в сферата на изкуствения интелект, включително подготовка на национално законодателство и изграждане на административен капацитет.

Актуализиран е съставът на междуведомствената работна група, която ще координира усилията в тази област.

Киберсигурността остава предизвикателство

Въпреки направените инвестиции, анализ на министерството показва, че България все още няма напълно изградена ефективна национална система за киберсигурност. Темата остава сред ключовите предизвикателства пред следващото управление.

Какво оставя служебният кабинет

От Министерството на електронното управление обобщават, че предават на следващото правителство:

  • работещ и прозрачен изборен процес;
  • ясна картина за състоянието на цифровата инфраструктура;
  • стратегическа рамка за управление на данните;
  • първи реални стъпки към цифрова идентичност;
  • подготовка за регулацията на изкуствения интелект;
  • анализ на състоянието на киберсигурността.

По оценка на институцията, мандатът е бил насочен към подреждане на процесите и очертаване на конкретни следващи стъпки. Така служебното правителство оставя основа за продължаване на развитието на дигиталната държава.

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Свят Преди 22 минути

Свят Преди 28 минути

Световната здравна организация (СЗО) потвърди втори случай на опасния хантавирус и обяви общо седем инфектирани, след като круизният кораб MV Hondius беше поставен под строга карантина край бреговете на Кабо Верде заради три смъртни случая

Пари Преди 1 час

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

Свят Преди 1 час

Блейк Лайвли отново следва една от своите характерни традиции на Met Gala 2026

Свят Преди 1 час

Напрежението в Близкия изток ескалира след ирански ракетни удари срещу американски военни и търговски кораби

Снимката е илюстративна

България Преди 1 час

16-годишният извършител е в ареста, след като рани свой връстник при пазара в кв. „Бузлуджа“; по случая е образувано следствено дело

Любопитно Преди 1 час

На 6 май студиото „Парадът на храбростта“ ще покаже честванията на националния празник в България

България Преди 2 часа

Известният в социалните мрежи Стоян Колев бе закопчан при мащабна операция, докато хиляди негови последователи наблюдаваха всяка стъпка на полицията в реално време

Свят Преди 2 часа

Поп звездата се призна за виновна по по-леко обвинение, след като бе заловена да шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Вместо решетки, Спиърс ще получи една година пробация и задължителна терапия

Технологии Преди 2 часа

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

България Преди 2 часа

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

България Преди 2 часа

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

България Преди 2 часа

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

България Преди 2 часа

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

Свят Преди 2 часа

Сред засегнатите региони има и отдалечени територии

