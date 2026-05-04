Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Д вама души загинаха, а двама са тежко ранени, след като автомобил се вряза в група хора в пешеходна зона в центъра на германския град Лайпциг, предаде "Ройтерс", позовавайки се на местната телевизия Ем Де Ар.
Шофьорът на автомобила е бил задържан и вече не представлява заплаха, съобщи полицията.
Автомобил със следи от удар, на капака на който е имало човек, е бил забелязан да преминава с висока скорост през пешеходна зона, съобщи "Радио Лайпциг".
Според очевидци на мястото са забелязани няколко тела, съобщи местния телевизионен канал.