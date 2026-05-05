Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

5 май 2026, 09:51
П ървата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в ОДМВР - Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати, съобщава NOVA.

До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждение се бавеше с месеци, а понякога и години.

„В новата токсикохимична лаборатория към сектор „База на научно-техническа лаборатория“ при ОДМВР - Плевен се приемат и обработват пробите“, обясни началникът на лабораторията главен инспектор Йордан Йорданов.

Тя разполага със строго контролиран достъп, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника. Пробите се съхраняват в специализирани хладилници и фризери, като достъп до тях имат само оторизирани служители. Предвидена е и възможност за повторно изследване при наличие на законово основание, което гарантира надеждността на резултатите.

Новото звено включва високотехнологично оборудване от последно поколение - газ-анализатор с масспектрален детектор и роботизирана система за пробоподготовка. Именно този етап е ключов за точността на анализа, а модерната техника позволява значително по-прецизни резултати.

„Целта ни е да намалим до максимум времето от полевия тест до излизането на лабораторния резултат. В зависимост от изследването, това може да отнеме от няколко часа до около два дни“, уточни Йорданов.

Към момента в лабораторията работят двама специалисти с химическо образование, преминали специализирано обучение. Засега ще се обработват проби от област Плевен, но капацитетът позволява в бъдеще да бъдат поети и други региони при разширяване на екипа.

Лабораторията в Плевен е част от национален проект за изграждане на общо четири такива структури в страната, като предстои откриването на още три - в Пловдив, Бургас и Варна.

От МВР подчертават, че създаването на подобни лаборатории е ключово за ефективната превенция на шофирането след употреба на наркотици. Ускоряването на резултатите ще намали административната тежест и ще ограничи случаите, в които граждани са поставени в несигурност за дълъг период от време.

