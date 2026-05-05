Създадено за

Пари

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

5 май 2026, 11:26
София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство
Източник: iStock

С офия е най-динамичният и най-взискателният ХоРеКа пазар в България. Един обект може да мине през няколко различни режима само в рамките на деня - от сутрешните кафе и закуска, през обедния пик със служителите от офисите наоколо, до вечерния поток от клиенти, които търсят преживяване.

„В София хаосът не е неудобство. Той е директна загуба на време, контрол и клиенти“ - Златина Златева, изпълнителен директор на sirvis.bg.

Проблемът е, че голяма част от ежедневните процеси в сектора все още се движат по инерция. Поръчките минават през телефонни разговори, съобщения и импровизирани списъци. Количествата се уточняват „на око“, а корекциите идват в последния момент. Този модел обаче работи само до едно време. В София натискът е постоянен и точно затова слабостите му се виждат веднага.

Когато управителят мисли в графика на доставчика, а не в ритъма на собствения си обект, контролът започва да се размива. Именно тук се вижда къде старият модел се чупи и защо новият вече е наложителен.

Източник: iStock

Как да намалим грешките при поръчки в ресторант

Все по-ясно се очертава нов модел на работа. Такъв, в който управителите започват да мислят стратегически, а не само оперативно. Най-ясният знак за това е кога се правят самите заявки.

„При нас 70% от заявките се случват извън работно време, когато управителят най-накрая има пространство да мисли. Поръчките вече не се съобразяват с работното време на колцентъра на дистрибутора“, Златина Златева, изпълнителен директор на платформата.

Това е важна промяна. Решенията вече не се взимат само в динамиката на деня, а в моментите, когато има време за планиране. Именно тук личи разликата между работа в режим на реакция и реално управление на наличности в ХоРеКа.

Когато процесът е подреден, грешките намаляват, наличностите се управляват по-уверено, а поръчките стават по-точни. И точно тук Sirvis влиза като реален отговор на проблема, като начин поръчките да спрат да зависят от памет, импровизация и чужд график.

f

Как да управляваме доставки в заведение

В София управление на доставки в ресторант вече не означава просто да има кой да приеме стоката. Означава процесът да е видим, подреден и предвидим. Вместо разговори, които изчезват, и списъци, които се губят, Sirvis дава ясен ред в процеса на заявяване. Така управителят вече не мисли в графика на дистрибутора, а в ритъма на собствения си обект.

Това има и съвсем конкретен бизнес ефект. Когато процесът е ясен, средната стойност на заявките расте не защото се купува повече, а защото се купува по-точно и по-навреме.

„Разликата не е в това колко поръчваш. Доста често обектите имат ограничен капацитет за складиране. Разликата е колко добре планираш заявките си.“, Иван Александров, мениджър продажби в sirvis.bg.

Точно тук се вижда и смисълът на една по-добра оптимизация на поръчките в ХоРеКа. Не повече разходи, а по-добра преценка, по-малко пропуски и по-висок контрол.

Как да оптимизираме поръчките към доставчици

Промяната не се усеща само в самия обект. Тя има директно отражение и върху цялата верига на доставки. Когато заявките са ясни, с точни продукти, количества и срокове, дистрибуторите могат да планират по-добре. Намаляват корекциите, намалява напрежението, а извънредните ситуации стават по-малко.

В град като София, където логистиката сама по себе си е предизвикателство, това е критично. Ясната заявка не просто улеснява процеса. Тя го прави възможен. В този контекст Sirvis създава общ език между обекта и доставчика. Когато заявката е ясна и структурирана, и двете страни печелят.

Точно затова все повече обекти търсят софтуер за поръчки към доставчици, който да не е просто дигитална форма за заявка, а реален механизъм за контрол и планиране.

Източник: iStock

Система за поръчки към дистрибутори, която вече има място в София

София е пазарът, в който вече тествани и работещи модели могат да изпълнят реалната си функция и да станат част от сектора. Не като идея за бъдещето, а като необходимост в настоящето.

Показателен пример е sirvis.bg - решение, което през последната година се развива активно в региони като Бургас, Сливен, Плевен и Враца, а вече навлиза и в столицата. Това е следваща логична стъпка: модел, който е бил тестван, коригиран и доказал ползата си в реална среда, влиза в най-динамичния и най-взискателен пазар.

Данните от реалното му използване очертават ясна тенденция: когато процесите се подредят, напрежението намалява, а бизнесът започва да работи по-леко. В същото време дистрибуторите, които работят дигитално през платформата, увеличават средната стойност на заявките си с около 30%, което е пряк резултат от по-добра видимост на портфолиото им и по-точно планиране на обектите.

Още по-важен е ефектът върху времето. Административният товар намалява осезаемо, което освобождава десетки часове месечно. Време, което се влага там, където има най-голяма стойност: в работата с екипа и в комуникацията с клиентите. Именно те най-често правят разликата между обект, който просто обслужва, и обект, който създава преживяване.

От май насам sirvis.bg вече има търговско присъствие в София и постепенно изгражда портфолио от партньори, което да отговаря на нуждите на местния ХоРеКа сектор. Това е ясен знак, че платформа за доставки за ресторанти вече не стои встрани от пазара, а започва да се налага точно там, където нуждата от нея е най-голяма.

„Sirvis не променя бизнеса отвън. Той подрежда начина, по който той работи отвътре.“ - Златина Златева, изпълнителен директор на sirvis.bg.

В София няма място за корекции в движение. Тук или имаш контрол, или плащаш за липсата му – с време, с напрежение и със загуба на клиенти. И точно затова решения като sirvis.bg вече не са удобство. Те са начин да останеш в играта.

Последвайте ни

Създадено за

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без договор: ОДМВР-София е плащала на фирма без договор за репатриране на веществени доказателства

Без договор: ОДМВР-София е плащала на фирма без договор за репатриране на веществени доказателства

България Преди 17 минути

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

Свят Преди 21 минути

Шокиращите разкрития на Жулиет Г. и Еба Карлсон хвърлят светлина върху методите за психологическа манипулация в света на висшата мода

Криптовалути, избягал бизнесмен и милиони: Полски скандал разпалва сблъсък между Туск и Навроцки

Криптовалути, избягал бизнесмен и милиони: Полски скандал разпалва сблъсък между Туск и Навроцки

Свят Преди 46 минути

Ескалиращият спор около регулирането на криптопазара задълбочава напрежението между проевропейския премиер на Полша Доналд Туск и националистическия президент Карол Навроцки

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Свят Преди 1 час

Напрежението в Близкия изток ескалира след ирански ракетни удари срещу американски военни и търговски кораби

Снимката е илюстративна

16-годишен намушка три пъти свой връстник с нож във Велико Търново

България Преди 1 час

16-годишният извършител е в ареста, след като рани свой връстник при пазара в кв. „Бузлуджа“; по случая е образувано следствено дело

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

Любопитно Преди 1 час

На 6 май студиото „Парадът на храбростта“ ще покаже честванията на националния празник в България

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

България Преди 2 часа

Известният в социалните мрежи Стоян Колев бе закопчан при мащабна операция, докато хиляди негови последователи наблюдаваха всяка стъпка на полицията в реално време

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Свят Преди 2 часа

Поп звездата се призна за виновна по по-леко обвинение, след като бе заловена да шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Вместо решетки, Спиърс ще получи една година пробация и задължителна терапия

Съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Технологии Преди 2 часа

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

България Преди 2 часа

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

<p>Схема за &bdquo;бързо забогатяване&ldquo; източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена</p>

Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

България Преди 2 часа

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

България Преди 2 часа

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

България Преди 2 часа

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Свят Преди 2 часа

Сред засегнатите региони има и отдалечени територии

<p>Там, където се ражда бъдещето</p>

Посетихме централата на Xpeng, където се ражда бъдещето

Технологии Преди 3 часа

Xpeng не е автомобилна компания, тя е технологична компания, произвеждаща хуманоидни роботи, летящи коли и супер мощни чипове. Бъдещето, според тях, е като от филмов сюжет. И не е далеч

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Орлин Горанов: Музиката формира начина, по който гледам на света

Edna.bg

Адел: от разбито сърце до разбити рекорди!

Edna.bg

Европейски клубове със сериозен интерес към Хулио Веласкес

Gong.bg

Тюн повтори подвига на Лестър и показа, че чудесата са възможни дори и в свят, управляван от парите

Gong.bg

ГЕРБ-СДС при президента: Ще подкрепяме управляващите в тежките решения

Nova.bg

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

Nova.bg