Любопитно

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Астрономи откриха тънка атмосфера около миниатюрния леден обект 2002 XV93 в Пояса на Кайпер. Сензационното откритие на японски учени опровергава теорията, че толкова малки космически тела в края на Слънчевата система не могат да задържат газ

5 май 2026, 13:10
Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно
Източник: iStock

З а първи път учени успяха да регистрират тънка атмосфера около миниатюрно небесно тяло в далечния край на нашата система — обект, който досега се смяташе за твърде малък, за да задържи какъвто и да е газ около себе си. Става въпрос за т.нар. транснептунови обекти (ТНО), разположени в Пояса на Кайпер. Те са замръзнали останки от зараждането на Слънчевата система преди 4,5 милиарда години, съобщи CNN.

Досега се знаеше, че единствено Плутон (най-големият сред тях) притежава атмосфера. Ниските температури и слабата гравитация на по-малките тела караха астрономите да вярват, че те са „голи“ скали. Новите данни за обекта (612533) 2002 XV93, публикувани в списание Nature Astronomy, опровергават това схващане.

Удар в десетката: Как бе направено откритието?

Екипът на д-р Ко Аримацу от Националната астрономическа обсерватория на Япония се възползва от рядък феномен — звездна окултация. Това се случва, когато далечен обект премине точно пред ярка звезда, гледано от Земята.

  • Размерите: Докато Плутон е с диаметър от 2377 км, 2002 XV93 е едва около 500 км.
  • Доказателството: При преминаването пред звездата нейната светлина не изчезнала рязко (както при безвъздушно тяло), а е заглъхнала постепенно за около 1,5 секунди. Това е сигурен знак, че около обекта има газов слой, който пречупва светлината.

Изчисленията показват, че тази атмосфера е между 5 и 10 милиона пъти по-тънка от земната.

Криовулкани или космически сблъсък?

Учените имат две основни теории за произхода на тази неочаквана обвивка:

  • Криовулканизъм: Ледени вулкани на повърхността на малкото тяло изхвърлят метан, азот или въглероден окис от вътрешността му.
  • Сблъсък: Комета или друг обект от Пояса на Кайпер се е ударил в 2002 XV93, освобождавайки газове под налягане.

Ако атмосферата е резултат от удар, тя ще изчезне след няколкостотин години. Но ако е плод на активни ледени вулкани, тя може да съществува в продължение на еони.

Какво следва?

Предстоящи наблюдения с мощния телескоп „Джеймс Уеб“ (James Webb) ще се опитат да определят точния химичен състав на газовете. „Това откритие показва, че Поясът на Кайпер не е студено и мъртво място, а кипи от активност и съдържа много от градивните елементи на живота“, коментира д-р Скот Шепърд от Института „Карнеги“.

Сега голямата задача пред екипа на д-р Аримацу е да разбере дали 2002 XV93 е рядко изключение, или Космосът е пълен с малки „дишащи“ светове, които просто не сме забелязали досега.

Източник: CNN    
Атмосфера Транснептунови обекти Пояс на Кайпер 2002 XV93 Звездна окултация Криовулканизъм Произход на атмосферата Слънчева система Телескоп Джеймс Уеб Малки небесни тела
Последвайте ни
Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Котката ми уринира извън тоалетната

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 7 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 6 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 6 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

България Преди 21 минути

КФН е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на задължителната застраховка

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Свят Преди 29 минути

Световната здравна организация допусна за първи път възможността за заразяване между хората на борда на блокирания MV Hondius, където 150 души остават изолирани в океана след три смъртни случая

,

Доли Партън отмени още концерти в Лас Вегас поради здравословни причини

Любопитно Преди 1 час

Кънтри легендата проговори за здравословните битки през последните три години, като увери почитателите си, че състоянието ѝ е лечимо и вече планира откриването на собствен музей и хотел в Нашвил

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Пари Преди 1 час

За ускорен ръст на харчовете и риск за икономиката предупреждават експерти

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

България Преди 1 час

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

Свят Преди 1 час

22-годишната скиорка се появи с футуристична рокля от 15 000 ръчно изработени стъклени балончета, която буквално изпускаше истински мехури във въздуха, докато тя преминаваше по червения килим на модното събитие

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Свят Преди 1 час

Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения“ относно отношението към Алън в ареста

<p>Руски генерал, свързан с&nbsp;лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв</p>

Руски генерал, свързан със санкционирана лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв

Свят Преди 1 час

Роднини са открили тялото на 87-годишния пенсиониран генерал рано сутринта на 2 април в неговия апартамент в известна сграда

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Любопитно Преди 1 час

Vent Air Pro + подарък No Fat Grill

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Свят Преди 2 часа

Белéн Карбонел ще се оттегли от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), съобщиха дипломати

Дете на 4 години изскочи на пътя в Троян, блъсна го товарен автомобил

Дете на 4 години изскочи на пътя в Троян, блъсна го товарен автомобил

България Преди 2 часа

Малчуганът е приет по спешност в болница със счупена ключица, но без опасност за живота. Тестовете на 54-годишния шофьор за алкохол и дрога са отрицателни

<p>ДПС пред президента: Ще бъдем конструктивна опозиция</p>

ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

България Преди 2 часа

На "Дондуков" 2 са Халил Летифов, Айтен Сабри, Фатма Йълдъс, Атидже Алиева, Джем Яменов и Иво Цанев

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

България Преди 2 часа

Министерството на електронното управление с отчет за мандата си

Министерството на електронното управление с отчет за мандата си

България Преди 2 часа

Основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, отчитат от ведомството

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

Свят Преди 2 часа

Шокиращите разкрития на Жулиет Г. и Еба Карлсон хвърлят светлина върху методите за психологическа манипулация в света на висшата мода

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Свят Преди 2 часа

Световната здравна организация (СЗО) потвърди втори случай на опасния хантавирус и обяви общо седем инфектирани, след като круизният кораб MV Hondius беше поставен под строга карантина край бреговете на Кабо Верде заради три смъртни случая

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Звездa от „Властелинът на пръстените“ идва у нас

Edna.bg

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Edna.bg

Левски: Поискахте го, направихме го (видео)

Gong.bg

Официално! Финалист в Шампионската лига е новият треньор на Атлетик Билбао

Gong.bg

ДБ пред президента: До края на юли трябва да изберем нов ВСС

Nova.bg

ДПС на консултации: Ще продължим да отстояваме правата на всеки българин

Nova.bg