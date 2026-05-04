Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Н апрежението в Близкия изток прерасна в директен военен сблъсък.

Иранската агенция Fars, цитирайки местни източници, съобщи, че два ракети са ударили боен кораб на ВМС на САЩ близо до Джаск.

Нападението е извършено, след като плавателният съд е игнорирал предупрежденията на Революционната гвардия да спре.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Централното командване на САЩ отрича боен кораб да е бил ударен от Иран

Малко по-късно бе даден официален отговор от страна на САЩ относно иранските твърдения за две ракети, поразили американски военен съд близо до Ормузкия проток.

Централното командване на САЩ заяви, че „нито един кораб на ВМС на САЩ не е бил ударен“.

„Американските сили подкрепят операция „Проект Свобода“ и налагат морската блокада на иранските пристанища“, се казва още в изявлението.

Иранската армия заплаши САЩ с атаки заради мисията в Ормузкия проток

Краят на примирието: Факт или формалност?

Докато светът се пита дали това е официалният край на примирието между САЩ и Иран, експерти твърдят, че то е приключило много по-рано. Пред Al Jazeera професор Фоад Изади от Техеранския университет заяви:

„Примирието започна на 7 април и приключи още на 8 април, когато САЩ блокираха иранските пристанища. Според международното право всяка блокада е акт на война“.

Изади припомни, че само ден преди преговорите в Пакистан, САЩ са стреляли по ирански кораб и са го превзели „като пирати“. Според него сегашната размяна на огън е просто логично продължение на американската агресия.

Иран предупреждава, че ще атакува САЩ в Ормузкия проток с началото на мисията на Тръмп

Операция „Проект Свобода“ срещу „Новия морски режим“

Ескалацията идва в момент, в който Доналд Тръмп обяви началото на „Проект Свобода“ (Project Freedom). Мисията цели да изведе стотици търговски кораби, блокирани в региона. В нея са ангажирани:

15 000 военнослужещи;

Над 100 самолета и безпилотни апарати;

Бойни кораби на Централното командване на САЩ.

Техеран обаче наложи свой „нов морски режим“, според който сигурността на протока е изцяло в ръцете на Ислямската република. Анализатори отбелязват, че Иран вижда контрола над протока като „екзистенциална борба“ за икономическо оцеляване след тежките щети върху индустрията му.

Хаос в Ормузкия проток: Защо надеждата за мир се изпари за часове

Хаос в корабоплаването: 3000 кораба са в капан

Над 3000 плавателни съда остават блокирани в района на Ормузкия проток вече 65 дни. Ставрос Карамперидис, експерт по морска икономика, предупреждава, че някои компании може да решат да рискуват и да преминат през огъня поради огромния стрес върху екипажите и нарастващите застрахователни премии.

„Около 20% от глобалната енергия преминава през този проток. Има отчаяна нужда от деескалация,“ категоричен е Карамперидис. Японският премиер също подчерта, че затварянето на Ормузкия проток нанася „огромно въздействие“ върху целия Азиатско-тихоокеански регион.

Ключови факти

Военен сблъсък: Иранската армия твърди, че е спряла американски бойни кораби от навлизане в протока с „твърдо и бързо предупреждение“.

Нова карта на контрол: Революционната гвардия контролира зоната от остров Кешм до емирството Фуджейра.

ОПЕК в колапс: ОАЕ напуснаха петролния картел в знак на протест срещу иранската политика.

Цената на петрола: Стабилна около 108 долара за барел, но с потенциал за скок при потвърждаване на сериозни щети по американския флот.

Ако мисията на Тръмп доведе до нови преки сблъсъци, светът е изправен пред реалната заплаха от регионална война, която ще запали Ормузкия проток и ще срине глобалната икономика.