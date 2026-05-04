Свят

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Стотици танкери остават в капан под прицела на ракетите. Тръмп стартира мащабната операция „Свобода“, въпреки заплахите за война

Обновена преди 1 час / 4 май 2026, 13:44
Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение
Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван
Тръмп обяви операция

Тръмп обяви операция "Свобода" - американци ще ескортират кораби в Ормузкия проток. Иран заплаши с отговор
Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад

Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад
Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година
Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство
Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?
Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Н апрежението в Близкия изток прерасна в директен военен сблъсък.

Иранската агенция Fars, цитирайки местни източници, съобщи, че два ракети са ударили боен кораб на ВМС на САЩ близо до Джаск.

Нападението е извършено, след като плавателният съд е игнорирал предупрежденията на Революционната гвардия да спре.

(Във видеото: САЩ разглеждат последното предложение за примирие на Иран)

Централното командване на САЩ отрича боен кораб да е бил ударен от Иран

Малко по-късно бе даден официален отговор от страна на САЩ относно иранските твърдения за две ракети, поразили американски военен съд близо до Ормузкия проток.

Централното командване на САЩ заяви, че „нито един кораб на ВМС на САЩ не е бил ударен“.

„Американските сили подкрепят операция „Проект Свобода“ и налагат морската блокада на иранските пристанища“, се казва още в изявлението.

Иранската армия заплаши САЩ с атаки заради мисията в Ормузкия проток

Краят на примирието: Факт или формалност?

Докато светът се пита дали това е официалният край на примирието между САЩ и Иран, експерти твърдят, че то е приключило много по-рано. Пред Al Jazeera професор Фоад Изади от Техеранския университет заяви:

„Примирието започна на 7 април и приключи още на 8 април, когато САЩ блокираха иранските пристанища. Според международното право всяка блокада е акт на война“.

Изади припомни, че само ден преди преговорите в Пакистан, САЩ са стреляли по ирански кораб и са го превзели „като пирати“. Според него сегашната размяна на огън е просто логично продължение на американската агресия.

Иран предупреждава, че ще атакува САЩ в Ормузкия проток с началото на мисията на Тръмп

Операция „Проект Свобода“ срещу „Новия морски режим“

Ескалацията идва в момент, в който Доналд Тръмп обяви началото на „Проект Свобода“ (Project Freedom). Мисията цели да изведе стотици търговски кораби, блокирани в региона. В нея са ангажирани:

  • 15 000 военнослужещи;
  • Над 100 самолета и безпилотни апарати;
  • Бойни кораби на Централното командване на САЩ.

Техеран обаче наложи свой „нов морски режим“, според който сигурността на протока е изцяло в ръцете на Ислямската република. Анализатори отбелязват, че Иран вижда контрола над протока като „екзистенциална борба“ за икономическо оцеляване след тежките щети върху индустрията му.

Хаос в Ормузкия проток: Защо надеждата за мир се изпари за часове

Хаос в корабоплаването: 3000 кораба са в капан

Над 3000 плавателни съда остават блокирани в района на Ормузкия проток вече 65 дни. Ставрос Карамперидис, експерт по морска икономика, предупреждава, че някои компании може да решат да рискуват и да преминат през огъня поради огромния стрес върху екипажите и нарастващите застрахователни премии.

„Около 20% от глобалната енергия преминава през този проток. Има отчаяна нужда от деескалация,“ категоричен е Карамперидис. Японският премиер също подчерта, че затварянето на Ормузкия проток нанася „огромно въздействие“ върху целия Азиатско-тихоокеански регион.

Ключови факти

Военен сблъсък: Иранската армия твърди, че е спряла американски бойни кораби от навлизане в протока с „твърдо и бързо предупреждение“.

Нова карта на контрол: Революционната гвардия контролира зоната от остров Кешм до емирството Фуджейра.

ОПЕК в колапс: ОАЕ напуснаха петролния картел в знак на протест срещу иранската политика.

Цената на петрола: Стабилна около 108 долара за барел, но с потенциал за скок при потвърждаване на сериозни щети по американския флот.

Ако мисията на Тръмп доведе до нови преки сблъсъци, светът е изправен пред реалната заплаха от регионална война, която ще запали Ормузкия проток и ще срине глобалната икономика.

Източник: aljazeera.com    
Военен сблъсък Близък изток САЩ-Иран Ормузки проток Морска блокада Проект Свобода Нов морски режим Корабоплаване Цени на петрола Регионална война
Последвайте ни
Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Пробив за България: Страната ни вече не е в

Пробив за България: Страната ни вече не е в "Списък 301" за наблюдение на САЩ

"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Актьорският състав на Something Very Bad Is Going to Happen

5 смразяващи минисериала с неочаквани обрати, които няма да спрете да гледате

Любопитно Преди 12 минути

Тези нови заглавия доказват, че границата между трилъра и реалността е по-тънка от всякога, обещавайки напрежение до последната минута

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Любопитно Преди 21 минути

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината"

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

Свят Преди 1 час

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ отново ескалира през март след като вече беше започнала войната в Иран

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Любопитно Преди 1 час

От цветни фасцинатори до сензационни капели и дръзки бомбета – вижте най-ексцентричните аксесоари за глава на 152-рото издание на „Бягането за розите“

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Свят Преди 1 час

Властите разследват случая като вероятен опит за самоубийство

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Свят Преди 1 час

По-рано днес Виена обяви, че трима руски дипломати трябва да напуснат страната заради открито оборудване на покривите на дипломатически сгради

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

Любопитно Преди 1 час

Оказа се, че суперлуксозната „Koru“ е твърде огромна дори за най-елитните пристанища в света

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Свят Преди 1 час

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Свят Преди 1 час

Външният министър на страната обеща „промяна на курса“ и строги мерки

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

България Преди 1 час

Едно от лицата е и с обвинение за използване на фалшива лична карта

.

Най-старото куче в света надживя собственика си

Любопитно Преди 2 часа

След смъртта на своя стопанин, малкият Лазар се превърна в световна сензация: Проверка на чипа разкри, че четириногото е родено през далечната 1995 година

Тежка катастрофа между кола и тир край Ябланица, има загинал

Тежка катастрофа между кола и тир край Ябланица, има загинал

България Преди 2 часа

Пътният инцидент е станал около 11:30 часа на първокласния път в началото на АМ ''Хемус'' в посока София

<p>Кой е първият &quot;изчезващ&quot; рак в историята на човечеството</p>

Австралия с най-успешната стратегия срещу рак на шийката на матката в света

Свят Преди 2 часа

В Австралия програмата за борба с рака на шийката на матката започва още в училищна възраст

Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

Любопитно Преди 2 часа

Кои широко разпространени навици всъщност държат детето будно и как да постигнем предвидимост в ежедневието

,

Кристиан Костов се завръща на Евровизия 2026

Любопитно Преди 2 часа

Кристиан Костов се включва в „all-stars“ шоуто редом до Lordi и Верка Сердючка, докато DARA ще се бори за място на финала с „Bangaranga“. Голямото завръщане на България в конкурса е планирано за 14 и 16 май във Виена

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

Свят Преди 2 часа

Хантавирусните инфекции са редки и обикновено са свързани с контакт със заразени гризачи

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Мет гала 2026 - не поза, а послание

Edna.bg

Тапетите на Edna.bg за МАЙ 2026 носят усещане за слънце, цветя и усмивки

Edna.bg

Обявиха съдиите на Левски - Лудогорец и ЦСКА 1948 - ЦСКА

Gong.bg

Ботев Пд поиска пълния аудиозапис от ВАР на съдиите в дербито и отстраняване на Станимир Тренчев

Gong.bg

Тежка катастрофа между кола и тир взе жертва край Ябланица (СНИМКИ)

Nova.bg

Обявиха графика на консултациите с партиите при президента

Nova.bg