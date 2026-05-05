Руски генерал, свързан със санкционирана лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв

Б ившият командир на руските войски за радиационна, химическа и биологична защита, генерал-полковник Станислав Петров, е починал при предполагаемо самоубийство в Москва, съобщи The Moscow Times.

Роднини са открили тялото на 87-годишния пенсиониран генерал рано сутринта на 2 април в неговия апартамент в известна сграда. Източници от правоохранителните органи са потвърдили случая пред руските държавни медии, като са добавили, че до тялото е бил намерен пистолет.

Петров е бил открит „седнал на стол в кухнята“. Медицински източник е заявил пред руска държавна медия, че генералът е страдал от тежко заболяване напоследък.

The Moscow Times пише, че Петров е бил изключително видна военна фигура и един от създателите на съвременните руски сили за химическа защита. Той е бил последният командир на войските за химическа защита на СССР в периода 1989 - 1992 г., а след това е ръководил новосформираните руски войски за радиационна, химическа и биологична защита до 2001 г.

Stanislav Petrov, the 87-year-old retired general-colonel who led both Soviet and Russian radiological, chemical, and biological defense units, was found dead on Monday with a self-inflicted gunshot… — UNITED24 Media (@United24media) May 4, 2026

След пенсионирането си Петров остава активно ангажиран във военно-научния комплекс. Той е бил главен редактор на изданието „Вестник на войските за РХБ защита“ и е работил като главен изследовател в 27-ия научен център към Министерството на отбраната на Русия.

27-ият научен център понастоящем е под международни санкции от Европейския съюз, Съединените американски щати, Обединеното кралство, Украйна и Канада заради активното си участие в разработването и използването на химически агенти, пише The Moscow Times.

През октомври 2024 г. Лондон официално санкционира центъра, заедно с 33-ия централен научноизследователски изпитателен институт и настоящия ръководител на войските за РХБ защита генерал-лейтенант Игор Кирилов, за използване на химически оръжия срещу украинските сили, включително прилагането на хлорпикрин.

Русия косвено е признала ролята на центъра в разработването на химически оръжия. В статия, посветена на 50-годишнината на организацията, представители на институцията твърдят, че нейните специалисти „ефективно са неутрализирали военно-химическия потенциал на Съединените американски щати и НАТО“, като според тях това е принудило Запада да подпише Конвенцията за химическите оръжия, съобщава The Moscow Times.

Смъртта на Петров се случва на фона на системното използване от Русия на забранени химически агенти срещу украински военни, кампания, свързана с изследователските центрове, които той е ръководил.

Според предишни доклади има над 13 000 документирани случая на руски химически атаки от началото на пълномащабното нахлуване, като почти 400 инцидента са регистрирани само през февруари 2026 г. Руските войски често използват газови гранати K-51 и RG-VO, заредени със сълзотворни вещества CS и CN.

Въпреки че обикновено не са смъртоносни, използването им в условия на въоръжен конфликт представлява пряко нарушение на Конвенцията за химическите оръжия. Излагането на тези вещества причинява тежки респираторни увреждания и временно изваждане от бойна способност, а украински власти съобщават, че някои войници проявяват симптоми, характерни за излагане на „неидентифицирани“ химически смеси.