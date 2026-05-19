„Супер" Ел Ниньо през 2026 г.: Синоптиците обявиха 100% вероятност за феномена, какво чака Европа?

Дългосрочните прогнози на европейските синоптици предвиждат рекордно мощно явление до ноември. Очаква се то да доведе до необичайно влажни есен и зима в южните щати на САЩ, както и до частично потискане на ураганната активност в Атлантическия океан

19 май 2026, 11:09
Н ай-новата дългосрочна европейска прогноза показва, че има 100% шанс за „супер“ Ел Ниньо, което потенциално може да потисне ураганната активност и да доведе до по-влажна есен и зима в южните части на САЩ.

Европейският център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF) публикува своя майски модел за дългосрочни прогнози, който повишава шансовете най-силният Ел Ниньо в историята да връхлети до ноември.

През март данните достигаха само до септември, когато имаше едва около 55% шанс за достигане на прага за „Супер“ Ел Ниньо.

Прогнозният център на FOX („FOX Forecast Center“) заяви, че прогнозирането на Ел Ниньо от такъв мащаб толкова рано означава, че това може да бъде събитие, което ще се помни с години напред.

Обикновено силен Ел Ниньо като този би означавал потисната ураганна активност в Атлантическия океан и повишена активност в Източния Пасифик.

Въпреки това ECMWF все още не показва силен спад в прогнозирания брой урагани за сезона, което прави възможно най-силните ефекти от Ел Ниньо да не бъдат усетени до по-късен етап от сезона.

Последната прогноза предвижда 13 именувани бури и 6 урагана. Средните стойности за един сезон са 14 именувани бури и 7 урагана, според Прогнозния център на FOX.

Близо до континенталната част на САЩ ECMWF показва активност, близка до нормалната, и валежи над средните нива в северната част на Мексиканския залив.

Прогнозата също така показва, че температурите на водата в Атлантическия океан ще се повишат над средните за по-голямата част от сезона.

Въпреки това моделът очертава картина на тропическа активност под средното ниво в по-голямата част от Главния район за развитие в Атлантическия океан („Main Development Region“). Това по същество означава, че макар Ел Ниньо да е на път да потисне атлантическите тропици, той може да не ги блокира изцяло, посочват от Прогнозния център на FOX.

Ураганният сезон в Източния Пасифик започва на 15 май. Сезонът на ураганите в Атлантическия океан следва на 1 юни.

Сега, след като прогнозата беше удължена, моделите показват валежи над средните нива в целия Юг.

Прогнозният център на FOX очаква, че зимните месеци вероятно ще бъдат благоприятни за Югоизтока, който се намира в състояние на дълбока суша.

Как „супер“ Ел Ниньо ще повлияе на времето в Европа?

Макар явлението да се заражда в Тихия океан, неговият мащаб през 2026 г. ще промени въздушните течения в глобален мащаб, засягайки директно и европейския континент. Метеоролозите указват, че ефектите ще се усетят най-силно в края на годината и през зимата:

Отслабване на Полярния вихър: Комбинацията от рекордно топъл океан и ниски нива на арктически лед тази пролет отслабва стратосферния полярен вихър (Polar Vortex). Това увеличава риска студени арктически маси да се „откъснат“ на юг към Европа.

Разделена зима: Статистически силният Ел Ниньо носи влажно, бурно и по-меко начало на зимата (ноември – януари) в Европа заради силни западни ветрове. През втората половина на зимата обаче (февруари – април) се увеличава вероятността за блокиращи антициклони, които носят сибирски студ и засушаване.

По-лесни прогнози: Учените отбелязват, че при толкова изявен интензитет на феномена, дългосрочните зимни модели за Европа стават много по-надеждни и предвидими.

Източник: FOX/The Post    
