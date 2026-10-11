Свят

Керемедчиев: Конгресът на САЩ може да блокира сделката на Тръмп за руския дизел

Бившият заместник-външен министър смята, че договорените количества няма да повлияят съществено на цените

Василена Василева Василена Василева

11 октомври 2026, 10:18
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С делката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за допускане на руски дизел до световния пазар може да бъде блокирана от Конгреса на САЩ. Това коментира бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев пред NOVA.

По думите му двама американски конгресмени са внесли нов законопроект, който цели да потвърди забраната, приета през 2022 г., за внос на руски петролни продукти в САЩ.

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„Двама конгресмени - Дон Бейкън и Брайън Фицджералд, вече внесоха в Конгреса втори законопроект, който да потвърди закона, гласуван през 2022 година, забраняващ на САЩ да купуват каквито и да било петролни продукти от Русия. Така че е много вероятно това решение на президента Тръмп да бъде блокирано“, обясни Керемедчиев.

  • Тръмп се притеснява за позициите на републиканците

Керемедчиев определи като „изпускане на нервите“ изказванията на Тръмп, че Украйна трябва да си избере нов президент.

Според бившия заместник-външен министър американският президент е притеснен от възможността републиканците да загубят мнозинството си както в Камарата на представителите, така и в Сената.

„Дори щат като Канзас, който от 87 години винаги е гласувал за републиканците, е много вероятно да избере сенатор демократ. Също така се говори и за започване на процедура по импийчмънт на Доналд Тръмп“, коментира той.

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  • Сделката няма да промени съществено цените

Според Керемедчиев предприетите от Тръмп стъпки, включително договорката за руския дизел, няма да имат значителен ефект върху пазара.

„В САЩ няма недостиг на дизел, напротив, дори са износител“, обясни той.

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По думите му количествата, предвидени в сделката, са твърде малки, за да доведат до съществена промяна в цените както в САЩ, така и на световния пазар.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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