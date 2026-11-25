Д вама мъже се явиха пред съда по обвинение, че са проникнали с взлом в провинциалното имение на принца и принцесата на Уелс, Уилям и Катрин, и са откраднали шест чифта ръкавели и часовник.

34-годишният Мирген Доку и 32-годишният Арилен Ндочи, и двамата албански граждани, бяха оставени в ареста от магистратския съд в Норич с повдигнати обвинения за кражба с взлом и незаконно проникване след предполагаемо нахлуване в кралската резиденция в Норфолк, пише The Guardian.

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Пред съда стана ясно, че те са влезли в гардеробна в Анмър Хол, като са се изкачили по водосточна тръба. Откраднатите вещи са на неустановена стойност, бе съобщено в съдебната зала.

Един от чифтовете ръкавели, за които се твърди, че са откраднати от имота, беше описан като „ръкавелите на херцога на Единбург“.

По външната рамка на прозореца е имало видими щети, които според прокуратурата са от насилствено проникване на етажа, където се намира гардеробната, чу съдът.

Пълните обвинения срещу мъжете бяха прочетени в залата в сряда, включително че сензорите за движение в имението са се задействали в 17:49 ч. в понеделник. Сензори за движение са били активирани и близо до прозореца на оранжерията, а по водосточната тръба отстрани на сградата е имало следи от ожулване.

Съдът изслуша, че мъжете са се изкачили по водосточната тръба, за да получат достъп до гардеробната. Обвиненията бяха прочетени на двамата, докато те стояха на подсъдимата скамейка, и бяха преведени от преводач чрез видеовръзка. Доку, жител на Западен Лондон, и Ндочи, без постоянен адрес, са обвинени в проникване в жилище с цел кражба и незаконно навлизане в охраняем обект, съобщиха от полицията.

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Пред съда бе разказано, че управителят по дивеча и опазването на природата в имението Сандрингам, Дейвид Харисън, е извършвал патрул с термовизионен уред, когато е видял двама мъже да прескачат жив плет и да побягват към гориста местност. Той ги е последвал с високопроходим автомобил, но не е успял да ги открие.

Съдът чу също, че по-късно двамата мъже са били арестувани без обувки на краката и са били задържани под стража. Съдия Матю Боун остави Доку и Ндочи в ареста и им съобщи, че ще се явят отново пред съда в Норич в понеделник.

Кралица Елизабет II подари Анмър Хол, провинциална резиденция с 10 спални, на Уилям и Кейт след сватбата им. Уединеното имение от червени тухли в джорджиански стил се намира в частното имение Сандрингам в Норфолк и е на кратко разстояние с кола от Сандрингам Хаус – една от частните резиденции на краля. То разполага със собствен плувен басейн, тенис корт с изкуствена трева в пълен размер и обширни градини.

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От двореца Кенсингтън заявиха по-рано, че няма да коментират въпроси, свързани със сигурността. Смята се, че по време на предполагаемата кражба в имота не е имало членове на кралското семейство.