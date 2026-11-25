Б иографичният филм за легендарния пилот от Формула 1 Жил Вилньов - „Вилньов: Възходът на една легенда“ („Villeneuve: The Rise of a Legend“) - представя по-суров и земен прочит на състезателното кино, който режисьорът Ян Ланует Тюржон определя като антипод на филма „F1“ на Джоузеф Косински с Брад Пит, съобщава Variety. Лентата закрива филмовия фестивал в Торино и се подготвя за по-широко международно разпространение.

„Ние сме „анти-F1“. Много сме далеч от главни инженери на НАСА, които подобряват аеродинамиката. Ние сме в гаража - мирише на масло, а механиците са по гол торс и сменят гуми с цигара на уста. Ръчната скоростна кутия създаваше по-силно усещане за симбиоза между пилот и автомобил. Това не беше машина за шофиране от нивото на НАСА, а човек, който управлява двигател. Имаше нещо романтично в онази епоха - по-първично и много по-опасно“, коментира Тюржон.

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Вилньов загива при катастрофа през 1982 г. след шест победи в Гран при. Вместо да се спира на фаталния край, филмът проследява пътя му от скромните условия в Бертиевил, провинция Квебек, до мястото му зад волана на „Ферари“ на най-големите писти. След премиерата си като закриващ филм в Торонто заглавието отбеляза силно представяне в Квебек, доближавайки се до два милиона продадени билета и записвайки един от най-силните стартове в региона от 2019 г. насам.

Фокус върху началото, а не върху края

По думите на режисьора той поема проекта след творчески различия между продуцента и първоначалния постановчик, но бързо осъзнава колко жива е паметта за Вилньов сред сънародниците му. „За мнозина той се беше превърнал просто в име на писта - „Жил Вилньов“ в Монреал. Хората си мислят, че всеки го познава, защото писта носи името му, но подобни фигури избледняват, ако никой не ги върне в разговора“, обяснява Тюржон.

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Сценарият съзнателно не показва смъртта на пилота и приключва с влизането му във Формула 1. Режисьорът отбелязва, че кариерата на Вилньов в световния шампионат е подробно документирана в редица документални ленти, докато стъпките му преди това - включително музикалната му страна, състезанията с моторни шейни и силното му представяне във Формула Атлантик – са по-малко познати дори на публиката в Квебек. В лентата при монтажа се появява и паралел с Брус Лий - и двамата си отиват на 32-годишна възраст в сходна епоха, остават в съзнанието на публиката вечно млади и изграждат статута си на легенди от нулата.

Gilles Villeneuve doing what he did best. #Drift #Legend #F1 https://t.co/GLy6rKuArk — F1 Images (@F1_Images) March 10, 2017

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Скорост от нисък ъгъл и поглед през каската

Първите тридесет минути на филма са посветени на надпреварите с моторни шейни - дисциплина, в която според Тюржон Вилньов отрано показва склонността си да търси предела и да поема рискове. За да предаде усещането за скорост, режисьорът разчита на монтажа и на ниско разположени камери, които улавят всяка неравност по трасето, а откриващата сцена с ауспуха е почит към класиката „Гран при“ (1966) на Джон Франкенхаймър.

Born on this day in 1950, the master of drift, Gilles Villeneuve. #Legend #F1 https://t.co/EVwnappMnR — F1 Images (@F1_Images) January 18, 2017

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Макар да се е опасявал, че кадрите с погледа на пилота вътре в каската могат да ограничат емоцията, Тюржон вижда още по време на снимките и монтажа, че главният актьор Реми Гуле успява да предаде напрежението и преживяванията на героя само чрез очите си. Режисьорът отбелязва още, че мащабното състезателно кино е рядкост в Квебек заради високите разходи и липсата на натрупан опит в подобни продукции, но именно универсалната история за упоритостта и риска прави филма близък и за международната публика.