Свят

Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин: "Това е инвестиция във войната"

Украинският президент обвини Вашингтон, че осигурява допълнителни средства на Москва за продължаване на войната. Той нарече договорката за доставките на дизел „слабо решение на силни партньори“

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 08:19
Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин: "Това е инвестиция във войната"
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, което позволява на Москва да доставя дизелово гориво на американския и световния пазар. Той определи договорката като „инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена“, предаде Reuters.

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

„Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

„Русия ще се „отплати“ за дизела с още терор. Да се позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана. Необходимо е реално деескалиране на отношенията с Русия на реципрочна основа“, заяви украинският президент.

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По-късно, в разговор с журналисти, Зеленски коментира, че споразумението ще осигури на Москва допълнителни средства за водене на войната и ще подкопае усилията за постигане на мирно решение.

„Смятам, че нашият екип просто се използва като параван. Това със сигурност не е справедливо и не е начинът, по който партньорите трябва да се отнасят един към друг“, каза той, определяйки сделката като „слабо решение на силни партньори“.

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Какво договориха Тръмп и Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че след разговор с руския президент Владимир Путин Москва се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар.

По думите на Тръмп Русия ще достави още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона непосредствено след това. Той посочи и възможност за допълнителни доставки от 3 милиона тона в кратък срок в зависимост от състоянието на руските рафинерии.

Тръмп обоснова договорката с необходимостта от понижаване на цените на горивата, които са близо до рекордни нива в САЩ. Той определи по-ниските цени за американските потребители, земеделските производители и шофьорите на камиони като свой основен приоритет.

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Според Reuters споразумението беше обявено в момент, когато украинска делегация се намираше в САЩ за разговори относно възможностите за прекратяване на войната с Русия.

Зеленски заяви, че Киев е готов да предприеме реципрочни стъпки за деескалация. Той даде пример с прекратяване на украинските удари по руски рафинерии, ако Москва спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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