Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин: "Това е инвестиция във войната"

У краинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, което позволява на Москва да доставя дизелово гориво на американския и световния пазар. Той определи договорката като „инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена“, предаде Reuters.

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„Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

„Русия ще се „отплати“ за дизела с още терор. Да се позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана. Необходимо е реално деескалиране на отношенията с Русия на реципрочна основа“, заяви украинският президент.

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По-късно, в разговор с журналисти, Зеленски коментира, че споразумението ще осигури на Москва допълнителни средства за водене на войната и ще подкопае усилията за постигане на мирно решение.

„Смятам, че нашият екип просто се използва като параван. Това със сигурност не е справедливо и не е начинът, по който партньорите трябва да се отнасят един към друг“, каза той, определяйки сделката като „слабо решение на силни партньори“.

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Какво договориха Тръмп и Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че след разговор с руския президент Владимир Путин Москва се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар.

По думите на Тръмп Русия ще достави още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона непосредствено след това. Той посочи и възможност за допълнителни доставки от 3 милиона тона в кратък срок в зависимост от състоянието на руските рафинерии.

Тръмп обоснова договорката с необходимостта от понижаване на цените на горивата, които са близо до рекордни нива в САЩ. Той определи по-ниските цени за американските потребители, земеделските производители и шофьорите на камиони като свой основен приоритет.

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Според Reuters споразумението беше обявено в момент, когато украинска делегация се намираше в САЩ за разговори относно възможностите за прекратяване на войната с Русия.

Зеленски заяви, че Киев е готов да предприеме реципрочни стъпки за деескалация. Той даде пример с прекратяване на украинските удари по руски рафинерии, ако Москва спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.