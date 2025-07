"Колосална заблуда": Орбан взриви дебата - готова ли е Украйна за ЕС?

К олосална заблуда е да се смята, че Украйна е готова да се присъедини към Европейския съюз, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за общественото радио „Лайош Кошут“, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан заяви, че лидерите на ЕС говорят на всяка среща на високо равнище, както и публично, че Украйна е изпълнила критериите за членство в съюза. „Европейските лидери твърдят, че Украйна е елиминирала корупцията, управлява се с върховенство на закона, зачита човешките права и притежава здрава икономика. Те говорят за Украйна сякаш сега преговорите за присъединяване са просто формалност. Сякаш Украйна е свършила работата си и сега е наш ред. Че Украйна трябва да бъде приета през 2030 г. независимо от всичко“, заяви премиерът.

