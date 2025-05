Виктор Орбан: Желателно е Украйна да остане извън ЕС

У нгарският премиер Виктор Орбан заяви тази сутрин по време на редовното си ежеседмично интервю за общественото радио „Лайош Кошут“, че е желателно „Украйна да остане извън Европейския съюз, защото, ако бъде допусната, тя ще попие всичките ни пари“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„По някаква причина западните лидери решиха да изготвят споразумение с Украйна за поддържане на армия от около милион военни“, заяви Виктор Орбан в ефира на „Лайош Кошут“. Премиерът допълни, че цената ще се поеме от европейците, като „вместо да засилва собствените си въоръжени сили, Западна Европа плаща на Украйна за наемнически услуги“.

