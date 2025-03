Н а срещата на върха за европейската сигурност и за подкрепата за Украйна вчера в Лондон участниците от Европа се съгласиха, че трябва да има увеличаване на средствата, отделяни за отбрана на Стария континент - нещо, за което настоява президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес. Вчера в интервю за в. „Фигаро“ и френският президент Еманюел Макрон заговори за увеличаване от порядъка на 3-3,5 процента от БВП годишно за нуждите на отбраната. Според Макрон от три години руснаците харчат по 10 процента на година от техния БВП за отбрана. Ето защо европейците също трябва за увеличат разходите в тази насока, коментира Франс прес.

В продължение на години европейските страни до голяма степен делегираха цената на сигурността си на САЩ и намалиха разходите си. През 2024 г. САЩ отделиха 3,3 процента от техния БВП за отбрана и критикуват от няколко години ниските европейски разходи в тази насока.

Some countries can pull their weight but they won't. Trumps first term in office he found out some NATO countries had not paid dues in years. NATO countries are also required to spend at least 2% of their GDP on defense and they were not and many still are not doing that.



