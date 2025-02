Мерц: Европа трябва да се подготви Тръмп да изостави защитата на НАТО

Ф аворитът за следващ канцлер на Германия, Фридрих Мерц, заяви, че Европа не може да разчита на президента на САЩ Доналд Тръмп да спазва ангажиментите си към колективната отбрана в НАТО и трябва да стане по-способна да се защитава сама, предаде ДПА.

„Трябва да бъдем подготвени за възможността Доналд Тръмп вече да не спазва безусловно обещанието за взаимопомощ, заложено в договора за НАТО“, заяви Мерц, лидер на дясноцентристкия Християндемократически съюз (ХДС), пред обществената телевизия Цет Де Еф.

„Затова смятам, че е изключително важно европейците да положат сериозни усилия, за да могат поне сами да защитят европейския континент“, добави той.

Мерц подчерта, че Германия трябва също така да обмисли много сериозно дали да се включи под ядрения чадър на другите две ядрени сили в НАТО – Обединеното кралство и Франция.

Договореностите за ядрена отбрана с тези страни биха повдигнали „цяла серия от много сложни въпроси“, включително кой ще има последната дума при решение за използване на такъв тип оръжия, каза още Мерц.

Той призна, че Франция и преди е отправяла подобни предложения, които обаче са оставали без отговор.

„Факт е, че трябва да водим разговори с британците и французите – двете европейски ядрени сили – по въпроса дали споделянето на ядрени оръжия или поне на ядрена сигурност от Великобритания и Франция би могло да бъде от полза и за нас“, заяви той.

Също днес германската външна министърка Аналена Бербок заяви, че според нея европейските съюзници трябва да окажат по-голям натиск върху правителството на американския президент Доналд Тръмп, за да не загубят Вашингтон като партньор, включително в преговорите за войната в Украйна, отбеляза ДПА.

„Увеличаваме натиска върху американците“, за да покажем, „че те имат какво да загубят, ако престанат да стоят рамо до рамо с либералните демокрации на Европа“, заяви Бербок по време на предизборно събитие в Потсдам, недалеч от Берлин.

Тя припомни, че преди три години, когато Русия нахлу в Украйна, германското правителство обяви „повратна точка“ – израз, използван в широко цитираната реч на канцлера Олаф Шолц, с която той обеща повече разходи за отбрана.

