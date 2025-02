Обмисля ли Тръмп да напусне НАТО

М иналата седмица администрацията на президента Доналд Тръмп накара европейските лидери да изпаднат в недоумение, предизвиквайки неподозирани слухове, че „обмисля“ изтеглянето на САЩ от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) - милитаристичния пакт, който обвързва САЩ и Европа от 1949 г. насам.

Разговорите в Саудитска Арабия между руски и американски официални лица, наред с коментарите на вицепрезидента Джей Ди Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността, предизвикаха опасения, че отношенията на САЩ с Европа могат да отслабнат, тъй като Вашингтон преследва по-националистически дневен ред.

От Newsweek уточняват, че са потърсили за коментар Белия дом по електронната поща.

Преговорите в Саудитска Арабия, за които американски официални лица потвърдиха, че Европа няма да участва в тях, разтревожиха евролидерите. Преди да бъде избран за втори президентски мандат през 2024 г., Тръмп посочи потенциално по-мразовито бъдеще с европейските сили, обусловено от различията в алианса по отношение на военните разходи.

По време на първия си мандат Тръмп атакува лидерите на съюзниците от НАТО, че не успяват да изпълнят целите си за разходи за отбрана; през 2014 г. съюзниците се споразумяха за ориентировъчен размер на разходите за военни цели от 2% от БВП до 2024 г.

След като стана ясно, че предстоят преговори с Русия, в социалните медии се разпространиха непроверени и лишени от източници слухове, че президентът планира да се оттегли от НАТО.

Политическият коментатор Доминик Майкъл Трипи публикува в неделя в X, бившия Twitter: „BREAKING: Съобщава се, че президентът Доналд Тръмп обмисля да изтегли САЩ от НАТО“. Нито този, нито подобни постове на други коментатори включваха препратки към проверена информация, която да подкрепя това най-ново твърдение.

Какво е казал Тръмп за НАТО?

По време на митинг в Южна Каролина през февруари 2024 г. Тръмп заяви, че е казал по време на дискусиите на срещата на върха на НАТО, че САЩ няма да защитават съюзниците си, ако те не увеличат разходите си за отбрана.

„Казах: „Всички трябва да плащат“. Те казаха: „Ами ако не плащаме, пак ли ще ни защитавате?“. Аз казах: „Категорично не. Те не можаха да повярват на отговора“, каза Тръмп.

Уставът на НАТО гласи, че ако една държава от НАТО бъде нападната, всички останали членове, включително САЩ, са длъжни да се отнасят към инвазията така, сякаш тя е нападение срещу тях самите.

По-нататък Тръмп намекна, че би „насърчил“ Русия да прави „каквото си поиска“, ако нападне друг съюзник от НАТО, който не е изпълнил ангажиментите си за разходи.

През 2019 г. The New York Times съобщи, че през предходната година Тръмп е заявил „няколко пъти“, че иска да изтегли САЩ от алианса.

В първото си интервю след изборите през 2024 г. Тръмп също така заяви пред журналистката Кристен Уелкър, че „абсолютно“ би обмислил възможността да напусне НАТО, ако те не „плащат сметките“ или не се отнасят „справедливо“ към САЩ.

Но всички настоящи твърдения, че той обмисля оттегляне от НАТО, може да се основават на обосновани спекулации, но не и на преки доказателства, на фона на неотдавнашните разговори с Русия, Украйна и европейските лидери.

Какво е довело до последните спекулации?

Един от коментаторите, които разпространиха твърдението, Доминик Майкъл Трипи, цитира новинарски истории в последващи публикации в социалните мрежи, когато беше помолен да представи доказателства в подкрепа на твърдението.

Макар че разговорите на администрацията на Тръмп в Европа бяха проследени с много коментари, същността на неотдавнашните искания за изтегляне от НАТО изглежда се основава на анализи и прогнози. В интервю за британската телевизия LBC на 13 февруари бившият съветник на Тръмп по въпросите на сигурността Джон Болтън заяви, че президентът използва офертата за прекратяване на войната в Украйна като път към изтегляне от НАТО.

„Мисля, че е много вероятно Тръмп да се опита да изтегли Съединените щати от НАТО и той вече поставя предварителни условия, които ще го оправдаят“, каза Болтън.

„Знаете ли, първо той каза още в началото на мандата си, ами всички тези европейци не харчат два процента от БВП за отбрана, което обещаха да направят на срещата на върха на НАТО в Кардиф през 2014 г. Сега той казва, че трябва да изразходвате пет процента от БВП за отбрана. Аз лично смятам, че точно толкова трябва да харчат САЩ. Смятам, че в един свят, изпълнен с предизвикателства, ние не харчим достатъчно, а сега сме на около три“, каза Болтън.

„Но подозирам, че почти няма държава в Европа, може би Прибалтика, Полша и няколко други, която да достигне пет процента. Така че след една година, когато това не се случи, Тръмп ще може да каже: „НАТО е точно толкова безполезна, колкото винаги съм казвал, че е. Излизам от него“, казва още той.

