Свят

Кой ще наследи богатството на Доли Партън от $450 милиона?

След смъртта на Доли Партън въпросът за нейното състояние от 450 милиона долара остава отворен. Без преки наследници, съдбата на музикалния ѝ каталог за 120 млн. долара, тематичния парк „Доливуд“ и империята ѝ зависи от тайни тръстове и завещания

Стела Христова Стела Христова

27 август 2026, 16:30
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С лед смъртта на Доли Партън на 80-годишна възраст на 25 август 2026 г., много хора се питат кой ще наследи богатството ѝ. Това е сложен казус, до голяма степен защото Партън и дългогодишният ѝ съпруг Карл Дийн никога не са имали деца, а Дийн почина през март 2025 г. Партън управляваше изключително ценна колекция от активи - от музикалния си каталог с емблематични песни до съсобствеността си в тематичния парк „Доливуд“.

В класацията си за 2025 г. на най-богатите жени, постигнали сами успеха си, Forbes оцени нетното състояние на Партън на приблизително 450 милиона долара. Изданието оцени каталога ѝ с над 3000 песни на около 120 милиона долара.

Въпреки засилващите се спекулации, към 27 август 2026 г. няма официално публикуван документ за наследството, който да разкрива кой точно ще получи нейното богатство.

  • Кой ще наследи богатството на Доли Партън?

Краткият отговор е, че все още не е известно. Завещанието и пълният план за уреждане на имуществото на Партън не са публично оповестени и няма официален документ, потвърждаващ нейните бенефициенти. Това означава, че всички твърдения, че определен брат, сестра, племенник или благотворителна организация със сигурност ще наследят състоянието ѝ, са чисто спекулативни.

Известно е обаче, че Партън е прекарала години в размисъл и планиране на своето наследство. В интервю от 2020 г., цитирано от Parade, тя разкри, че работи с адвокат по наследствено право, и подчерта колко е важно артистите да уреждат активите си приживе. Музикалната звезда бе напълно наясно колко сложно може да стане управлението на голям музикален каталог и развлекателна империя без предварителна подготовка.

Това прави твърде вероятно значителна част от активите ѝ вече да са били прехвърлени в тръстове или други правни структури за наследство, вместо да преминават през публичен съдебен процес за разпределение.

  • Доли Партън нямаше деца, които да наследят имуществото ѝ

Партън и Дийн бяха женени близо шест десетилетия, но нямаха биологични деца.

През годините певицата говори открито за това решение, обяснявайки, че липсата на майчинство ѝ е дала пълна свобода да се посвети на кариерата и филантропията си. В същото време тя поддържаше изключително близки отношения с цялото си семейство, включително с племенниците си. В епизод от 2020 г. на предаването „The Oprah Conversation“ по Apple TV+ тя сподели пред Опра Уинфри: „Тъй като нямах деца, а съпругът ми беше доста независим, имах свобода. Мисля, че голяма част от целия ми успех се дължи на факта, че бях свободна да работя.“

Партън произхожда от едно от най-известните големи семейства в кънтри музиката - тя е едно от 12-те деца на Робърт Лий Партън-старши и Ави Лий Оуенс Партън.

Нейните оцелели братя и сестри, както и следващото поколение от семейството, са потенциални бенефициенти, но към момента няма проверени данни за това какво точно ще получи всеки от тях.

  • Могат ли племенниците на Доли Партън да наследят парите ѝ?

Племенниците на Партън биха могли да играят ключова роля. В документите за наследството на самия Карл Дийн има интересна следа. Дийн подписва завещание през 2013 г. След смъртта му съдебните документи показват, че тръстът „Карл Томас Дийн“ е единственият бенефициент на неговото имущество, а Партън е била негов попечител.

В завещанието са посочени и пет племенници от негова страна и 14 от страната на Партън. То съдържа инструкции какво трябва да се случи с определени активи, ако Партън беше починала преди него.

Това не означава, че волята на Дийн автоматично определя съдбата на състоянието на Доли Партън, но показва колко важна роля са играли племенниците в семейното им планиране.

  • Какво се случва с музикалния каталог на Доли Партън?

Това е един от най-големите въпроси около нейното наследство. Партън не бе просто изпълнител, който събира авторски права, а изключително плодовит автор на песни, запазил контрола върху ценните права върху творчеството си.

Forbes оцени каталога ѝ на приблизително 120 милиона долара през 2025 г. Той съдържа над 3000 песни, сред които класиките „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“.

Тези авторски права продължават да генерират значителни приходи чрез лицензиране, стрийминг, радио, филми и телевизия. Ето защо контролът върху тях е също толкова важен, колкото и самата им финансова стойност.

В зависимост от договореностите, правата могат да бъдат прехвърлени на роднини, поставени под управлението на тръст, поверени на професионални представители или продадени.

  • Кой ще притежава дела ѝ в „Доливуд“?

Тематичният парк „Доливуд“ е друг ключов елемент от състоянието ѝ. Партън се присъединява към семейство Хершенд в този бизнес през 1986 г., превръщайки бившия парк „Силвър Долар Сити“ в „Доливуд“. Партньорството между Партън и Herschend Family Enterprises е официално документирано през десетилетията.

„Доливуд“ е работещо предприятие, а не лично имущество, което може да бъде завещано като предмет или къща. Бъдещето на нейния икономически интерес ще зависи от споразуменията за собственост и структурата на партньорството. От Herschend вече заявиха, че паркът ще продължи да функционира, а фигурата на Партън ще остане централна за неговото наследство.

Светът се сбогува с Доли Партън - гласът, който промени кънтри музиката
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Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън
  • Ще остави ли Доли Партън част от богатството си за благотворителност?

Това е една от най-вероятните възможности. Филантропичната дейност на Партън бе не просто страничен проект, а основна част от обществения ѝ образ.

Най-известната ѝ инициатива - „Библиотеката на въображението“ (Imagination Library), създадена през 1995 г., се превърна в международна програма за детска грамотност. Според данните на организацията за 2025 г., от създаването си досега тя е дарила над 304 милиона книги, включително над 40 милиона само през 2025 г., развивайки дейност в САЩ, Канада, Великобритания, Австралия и Ирландия.

Независимо какво ще разкрият правните документи за нейното състояние, финансовото наследство на Доли Партън е съградено така, че да продължи да съществува и след нея - чрез песните ѝ, парка „Доливуд“ и милионите книги за деца по света.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.hola.com    
Доли Партън Наследство Богатство Завещание Музикален каталог Доливуд Филантропия Карл Дийн Кънтри музика
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