В САЩ светкавично одобриха революционно хапче срещу рак на панкреаса

А мериканската агенция за храните и лекарствата (FDA) одобри новаторското лекарство срещу рак на панкреаса на компанията Revolution Medicines, след като беше доказано, че то удвоява процента на преживяемост при пациенти в напреднал стадий на заболяването в мащабно изпитване, давайки нова надежда на засегнатите от смъртоносния рак.

Хапчето, което се приема веднъж дневно и ще носи търговското наименование Rasonque (с активно вещество daraxonrasib), беше одобрено за метастатичен рак на панкреаса при пациенти, които вече са преминали предишно лечение или не могат да получават комбинирана химиотерапия. Лекарството е проектирано да блокира няколко форми на протеина RAS, който спомага за растежа на тумора при много от случаите на рак на панкреаса.

От Revolution съобщиха, че медикаментът вече е достъпен в САЩ на цена от 39 800 долара за 30-дневна опаковка, като за отговарящите на условията търговско осигурени пациенти сумата може да падне до едва 0 долара чрез програма за съфинансиране, пише Си Ен Ен (CNN) .

Когато през април Revolution обяви резултатите от клиничните изпитвания на лекарството, това предизвика огромно търсене. FDA бързо предостави ранен достъп до него чрез своята програма за хуманитарна употреба (compassionate use), която позволява на пациенти със сериозни или животозастрашаващи състояния да получават експериментално лечение извън клиничните изпитвания преди официалното му разрешаване от регулатора.

Терапията вече донесе глътка въздух от тежките последствия на химиотерапията за част от пациентите с ранен достъп до лекарството.

88-годишната Барбара Андес от Фулъртън, Калифорния, която започнала да го приема през юли след една година химиотерапия, споделя, че хапчето ѝ е позволило да възобнови ежедневните си дейности и е причинило значително по-малко гадене и умора. Тя добави, че одобрението ще отвори път към лечението за още много пациенти.

„За пациентите и семействата, борещи се с метастатичен рак на панкреаса, това одобрение представлява отдавна чакан и напълно заслужен напредък“, заяви Брайън Уолпин, директор на Центъра за изследване на рака на панкреаса „Хейл Фемили“ към Института за ракови заболявания „Дана-Фарбър“.

Ускорен преглед

Лекарството беше сред първите продукти, приети от Агенцията за храните и лекарствата по нейната нова процедура за бърз преглед през изминалата година. Процесът е създаден с цел съкращаване на сроковете до едва един-два месеца (в сравнение с обичайните 10 до 12 месеца) за терапии, които се справят с основни здравни приоритети в САЩ и задоволяват съществени незадоволени медицински нужди.

Инвеститорите се насочиха към Revolution с очакванията, че Rasonque може да се превърне във важна нова опция за лечение, изстрелвайки акциите на компанията със 166% нагоре през тази година. Одобрението му беше широко очаквано и акциите на Revolution останаха сравнително стабилни на ниво от 211.70 долара.

Анализатори от RBC Capital Markets заявиха, че бързото одобрение, заедно с над 2000 пациенти, вече включени в Програмата за разширен достъп, може да помогне за генерирането на прогнозни приходи от 28 милиона долара на пазара на рак на панкреаса в САЩ за третото тримесечие. Продажбите през четвъртото тримесечие могат да достигнат 148 милиона долара.

В по-дългосрочен план анализаторите прогнозират, че лекарството може да донесе 11.5 милиарда долара годишни приходи от продажби. Американското онкологично дружество оценява, че около 67 350 пациенти ще получат диагноза рак на панкреаса през тази година.

„Предвид впечатляващите данни и незадоволената медицинска нужда, пазарът най-вероятно ще подкрепи премиум ценообразуване“, отбелязват анализаторите от RBC Capital Markets.