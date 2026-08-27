Руски подполковник загина при взрив на кола в Санкт Петербург, съпругата му е ранена

Р уски военнослужещ е загинал при експлозия на автомобил в Санкт Петербург, съобщиха руски медии, цитирани от „Ройтерс“. В колата е пътувала и съпругата му, която е пострадала и е откарана в болница.

Мъж беше взривен при бомбен атентат в Москва

🇷🇺 BREAKING: Footage allegedly shows the scene of a car bomb explosion in St. Petersburg, Russia, which reportedly killed a colonel and critically injured a woman.



No information has yet emerged about who may be behind the attack.pic.twitter.com/uoI1ORRKHC — NewsForce (@Newsforce) August 27, 2026

Според местното издание „Фонтанка“ загиналият е подполковник от руските въоръжени сили. „Известия“ съобщава за загиналия шофьор, но не го идентифицира официално като военнослужещ.

Руският Следствен комитет потвърди, че е започнал наказателно разследване след пожар в автомобил, при който един човек е загинал, а друг е бил ранен. В официалното съобщение обаче не се уточнява дали загиналият е военен.

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Какво се знае за взрива

Експлозията е станала сутринта на 27 август в района на Колпинското шосе, в петербургския микрорайон Славянка. По информация на „Фонтанка“ в автомобила са се намирали военнослужещият и неговата съпруга.

По предварителни данни, цитирани от руските медии, в автомобила може да е било задействано самоделно взривно устройство. Тази версия обаче все още не е официално потвърдена от руските власти.

Съпругата на военнослужещия е била хоспитализирана. Местни медии съобщават за тежестта на получените от нея травми.

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На мястото са изпратени полиция, спешна помощ и следователи, а районът е бил отцепен. Кадри, публикувани от местни Telegram канали, показват силно разрушения автомобил и работата на аварийните екипи.

Засега няма официално посочен извършител или мотив за експлозията. Украйна също не е поела отговорност за инцидента.

Серия от атаки срещу руски военни

Случаят идва на фона на поредица от взривове и атаки срещу руски военнослужещи и високопоставени представители, особено след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Русия многократно е обвинявала украинските служби за подобни нападения на руска територия и в окупираните от Москва украински райони. В някои случаи украински представители са поемали отговорност, докато за други инциденти Киев не е потвърждавал участие.

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На 13 август руски военен офицер беше убит при взрив на автомобил в анексирания от Русия Крим. По случая впоследствие беше задържана жена, заподозряна от руските власти, че е действала по указания на украинските специални служби.

През последните години при подобни атаки бяха убити и други високопоставени руски военни. Сред най-известните случаи е убийството през декември 2024 г. на генерал Игор Кирилов, ръководител на руските войски за радиационна, химическа и биологическа защита, при взрив в Москва.