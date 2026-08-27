Вдигат минималната работна заплата до 660 евро за 2027 г.

П рогнозен размер на минимална работна заплата от 660 евро за 2027 г. е посочен в Указания на Министерството на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2027 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2028-2029 г.

За 2028 г. прогнозният размер на най-ниското възнаграждение у нас е 680 евро, а за 2029 г. - 710 евро.

Нова формула за минималната заплата: Как ще се изчислява от 2027 г.

Прогнозата за максималния осигурителен доход е за 2027 г. да бъде 2400 евро, за 2028 г. - 2500 евро, за 2029 г. - 2600 евро. Припомняме, че нивото на МРЗ за 2026 г. е 620 евро.

Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, при който промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя в какви граници може да нарасне минималното възнаграждение, съобщиха на 17 август от Министерството на финансите и от Министерството на труда и социалната политика. Четирите индикатора са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години.