Исторически триумф: Никола Цолов взе суперлиценз за Формула 1

М алко преди 13:00 часа българско време дойде дългоочакваната новина, която развълнува цяла България. Българският лъв успешно изпълни ключовата си цел като измина необходимите 300 километра с болида на Racing Bulls VCARB 02, с което си осигури така важния суперлиценз, съобщава Gong.

В един момент на чисто триумф, след кратък и изключително ефективен стинт от шест обиколки, Цолов не само покри задължителната дистанция, но и успя да подобри най-доброто си време, постигайки впечатляващите 1:17.67.

So far, Tsolov has completed 56 laps (275 km).



His best time (taken by hand) was a 1:17.79, set with Medium tires at the start of a 12-lap stint.



For reference, Hadjar fastest lap in 2025 was a 1:15.508 set in FP3.#F1 #VCARB pic.twitter.com/Ajd4N45bo2 — Jacopo Rava (@JacopoRava04) August 27, 2026

Покриването на дистанцията от 300 километра е важна стъпка за Цолов, тъй като му позволява да изпълни едно от изискванията, необходими за получаване на разрешение за участие в свободна тренировка от Формула 1. Така 19-годишният българин продължава да се приближава към възможността за първа официална поява по време на състезателен уикенд в най-престижната автомобилна надпревара.